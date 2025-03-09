TRT Belgesel, yeni ve yenilenen içerikleriyle izleyicilerinin karşısına çıkacak
İnsana, yaşama ve zamanın ruhuna dair öyküleri ekrana taşıyan TRT Belgesel, yeni ve yenilenen içerikleriyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.
İstanbul
Tarihten maceraya, insan hikayelerinden bilime kadar geniş bir yelpazede içerik sunan ve yayıncılık yolculuğunda 15 yılı geride bırakan TRT Belgesel, 35 yeni yapımı seyircilerin beğenisine sunacak.
Türk savunma sanayiinin imzasını taşıyan ve milli teknoloji hamlesinin başarısını yansıtan yerli ve milli projelerin hikayeleri, "Oyunbozan" belgesel serisiyle yeni sezonda ekrana gelmeye devam edecek.
"Yeni bir çağ açıldı, bu çağa güçlü girmek zorundayız"
Belgeselin sunuculuğunu üstlenen oyuncu Sinan Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oyunbozan"da savunma sanayiinin gücünü anlatmaya çalışacaklarını aktararak, şunları kaydetti:
"Dünyada şu anda çok farklı şeylerin olduğunu hepimiz görüyoruz. Hem dünya hem de Türkiye olarak çok farklı bir zaman dilimindeyiz. Biz de yeni zaman diliminde bu öngörülemeyen geleceğe karşı hazırlıklı olmak zorundayız. Yeni bir çağ açıldı, bu çağa güçlü girmek zorundayız. Savunma sanayiinde ne kadar güçlü olursak, belki de bu yeni zaman diliminde o kadar var olmaya devam edeceğiz. Bizim programımızın gayesi de şu anda nerede olduğumuzu aktarabilmek."
Albayrak, belgeselde sürekli yeni icatları tanıtacaklarını belirterek, "Yapılmış olanları da anlatacağız. Ben de kendi adıma amatörce de olsa konuya dair araştırmalar yapıyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri, savunma sanayiinde ne gibi yenilikler yaptı, neler var, neler yok araştırıyorum. Bilgiler, belgeler edinmeye çalışıyorum ama tabii ki arka planda neler oluyorsa benim görevim onları anlatmak olacak." dedi.
"TRT Belgesel, benim nezdimde TRT'nin en özel kanalı"
TRT Belgesel'in yeni yayın dönemine dair ise Albayrak, "TRT Belgesel, yeni yayın dönemine çok güçlü giriyor. TRT Belgesel, benim nezdimde TRT'nin en özel kanalı oldu. Belki de inci gibi bir kanal." değerlendirmesini yaptı.
Albayrak, bu yeni yayın döneminde izleyicilerin alelacele ortaya konulmuş projeler değil, bütçesel anlamda da desteklenmiş kaliteli içerikleri göreceklerini söyledi.
TRT 1'de her salı yayınlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinde Zağanos Paşa'yı canlandıran Sinan Albayrak, "Set yoğun gidiyor. Konstantiniyye'yi fethe az kaldı. Belki de çeyrek bir dilim kaldı. Gemiler yüklendi, karadan yürütüyoruz. Sabahlara kadar çok yoğun çalışıyoruz. Çok güçlü bir prodüksiyon. Gerçekten çok emek harcadığımız bir projenin içerisindeyiz. Fiziksel anlamla da mantalite olarak da gerçekten çok yoruluyoruz." ifadelerini kullandı.
"İyilik öncüsü insanların hikayelerini yeni dönemde ekrana yansıtmaya çalışacağız"
Yeni belgesel serisi "İyiliğin Çekim Gücü"nün yapımcılığını Fikirdaş Medya olarak Abdülbaki Başer ile birlikte üstlenen Cemil Nazlı da "TRT'nin yeni döneminde birçok proje gibi 'İyiliğin Çekim Gücü' de ekranlarda yer alacak. İsminden de anlaşılacağı üzere Anadolu'nun dört bir tarafında özlediğimiz iyilikleri, iyilik kahramanlarını ekranda izleyicilerle buluşturacağız." dedi.
Nazlı, belgesele dair şunları anlattı:
"Son dönemde özellikle savaşlar, işgaller, maalesef televizyonlardan yansıyan aile içi şiddet ve söylemekten bile imtina ettiğimiz kötü hadiselerden sonra 'bizim medeniyetimiz hiç iyilik üretmiyor mu', 'mensubu olduğumuz inancımız bu manada iyiliğe yönelik hiç teşvikte bulunmuyor mu' sorusundan ortaya çıkan bir proje. Dolayısıyla biz ekranlara iyilikleri yansıtarak, iyiliğin halen yapıldığını, yapılabildiğini ve yapılabileceğini de özendirerek göstermek istiyoruz. Çok güzel hikayelerimiz var. Anadolu'nun dört bir tarafından iyiliği kendine bir yaşam biçimi olarak belirlemiş, iyilik öncüsü insanların hikayelerini inşallah yeni dönemde ekrana yansıtmaya çalışacağız."
Belgeselin 13 bölümden oluştuğu bilgisi veren Nazlı, "İyilik iyidir. İyilik hareketleri insanı düşündürür, iyi hissettirir ve bu iyiliklerin halen yapıldığını ve yapılabileceğini özendirerek göstermek istiyoruz." diye konuştu.
"Türkiye'deki dev yapıları sunmaya ve mühendisliklerini incelemeye devam edeceğiz"
"Benim Sakin Dünyam" belgeseliyle yeni yayın döneminde ekranlarda olacak Tümay Karakaya, belgeselde Gökçeada'daki hayatını anlatacağını söyleyerek, "Adadaki yaşam şartları, biraz daha doğayla uyumlu bir yaşam, şehirden adaya göç ettikten sonra hayatımızda ne gibi değişiklikler oldu, nasıl yavaşladık, nasıl sakin bir hayata geçtik, bununla beraber adanın lezzetlerinin de eşlik ettiği bir yolculuk bu." ifadelerini kullandı.
Karakaya, belgeselin amacına dair ise tüketim çılgınlığından uzak, sakin ve dingin bir hayatı insanlara göstermek istediklerini aktardı.
"Türkiye'nin Dev Yapıları" belgeselinin sunuculuğunu üstlenen Tolga Gürsoy ise yeni yayın döneminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne nasıl içme suyunun taşındığını anlatacaklarını belirterek, "Hangi zorluklarla o suyu Akdeniz'den geçirerek, yavru vatana ulaştırdığımızı konuşuyor olacağız programda. Bunun dışında Türkiye'deki dev yapıları sunmaya ve mühendisliklerini incelemeye devam edeceğiz. Daha da heyecanlı bir şekilde ekranlara geliyoruz." dedi.
2025 yılında 35 yapım TRT Belgesel'de yayında olacak
İnsan, hak, adalet ve çevre bilincine odaklanan TRT Belgesel'de milli vizyonu yansıtan güçlü yapımlar ile Filistin ve Suriye konulu özel projeler izleyiciyle buluşacak.
Türk televizyonlarında ilk kez yayınlanacak dünya çapındaki doğa belgeselleri de TRT Belgesel ekranlarında yer alırken, sürpriz ekran yüzleri de izleyicilere farklı deneyimler sunacak.
Yeni içeriklerden iz bırakan kesitler, ekran yüzlerinin özel anları ve ilgi çekici deneyimleri "İzleri Takip Et, Hikayeyi Paylaş" mottosuyla TRT Belgesel'in dijital platformlarında paylaşılacak.
TRT Belgesel'in yeni programları arasında "Günlük Hayat Bilimi", "Lezzet Türevleri", "Modern Zaman İşleri", "Antika Dedektifi", "Sınırsız Yollar", "Yükleniyor: Bir Oyun Belgeseli", "Derinlerdeki Hayat", "Benim Sakin Dünyam", "Bilimin Sultanları", "Üretim Üsleri", "Parola Vatan", "Operasyon Ay Yıldız", "Gümrük 24 Saat", "Doğanın Saklı Hazineleri", "İnanılmaz Evren", "Zaferin Ötesi", "Tuna Boyu Günlükleri", "İyiliğin Çekin Gücü", "Ailem Candan Yakın Kalpler", "İnsan İklimi", "Yolculuğun İzleri", "Bisikletle Devrialem", "Forma Balkan: Gönül Sahaları", "Dünyamı Değiştiren Adımlar" ve "Dikey Rota" yer alıyor.
Yenilenen programlar arasında ise "Oyunbozan", "Türkiye'nin Dev Yapıları", "Gol Atan Cepheye: Filistin", "Doğu'nun Kayıp Siluetleri: Suriye", "Yok Olmadan Keşfet", "Kronovizör", "Ulak Doğa Günlüğü", "Anadolu İnsanı", "Su Altı Ustaları" ve "Yiyeceğin Serüveni" bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.