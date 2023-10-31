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Kültür

TRT 2 kasım ayında her akşam farklı filmi ekrana getirecek

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri ekrana getirecek.

Fatih Türkyılmaz  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
TRT 2 kasım ayında her akşam farklı filmi ekrana getirecek

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, birçok alanda özel yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2'de kasım ayında her akşam 21.30'da farklı bir film, orijinal dilinde izleyiciyle buluşacak.

Televizyonda ilk kez yayınlanacak yapımların da bulunduğu program kapsamında, 1 Kasım'da "Uzun Zaman Önce", 2 Kasım'da "İki Gün ve Bir Gece" (Deux jours, une nuit), 3 Kasım'da "Kemik İliği" (Maghze Ostokhan), 4 Kasım'da "Yang'dan Sonra" (After Yang), 5 Kasım'da "Doğruyu Söyle" (Concussion), 6 Kasım'da "İz Sürücü" (Stalker), "7 Kasım'da "Radyoaktif" (Radioactive), 8 Kasım'da "Av Mevsimi", 9 Kasım'da "Tutsaklar" (Foglyok), 10 Kasım'da "Aşktan Sonra", (L'economie du couple), 11 Kasım'da "Tom Medina", 12 Kasım'da "Yarının Adamı" (The Tomorrow Man), 13 Kasım'da "Yara" (Blizna), 14 Kasım'da "Bir Zamanlar Sinema" (Chhello Show), 15 Kasım'da "Pota" filmleri izlenebilecek.

"Elveda Oğlum" (Di jiu tianchang) filmi 16 Kasım'da yayınlanırken, 17 Kasım'da "Sessiz Kız" (An Cailin Ciuin), 18 Kasım'da "Bebek Servisi" (Beurokeo), 19 Kasım'da "Ay" (Moon), 20 Kasım'da "Ayna" (Zerkalo), 21 Kasım'da "Akasyalar" "(Las Acacias), 22 Kasım'da "Çatlak", 23 Kasım'da "Başka Bir Dünya" (Un autre monde), 24 Kasım'da "Eleştirel Düşünme" (Critical Thinking), 25 Kasım'da "Baba" (The Father), 26 Kasım'da "Darwin'e Son Taksi" (Last Cab to Darwin), 27 Kasım'da "Şahane Hayat" (It's a Wonderful Life), 28 Kasım'da "Memoria", 29 Kasım'da "Kovan", 30 Kasım'da ise "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" adlı yapımlar izleyicinin beğenisine sunulacak.

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