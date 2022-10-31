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Kültür

TRT 2, kasım ayında her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerle buluşturacak

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri bu ay ekranlara getirecek.

Ahmet Esad Şani   | 31.10.2022
TRT 2, kasım ayında her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerle buluşturacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, birçok alanda özel yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, kasım ayında her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerle buluşturacak.

Bu ay boyunca orijinal dillerinde yayımlanacak filmler şöyle:

1 Kasım Salı 21.30 Hvítur, hvítur dagur (Bembeyaz Bir Gün)

2 Kasım Çarşamba 21.30 Misafir

3 Kasım Perşembe 21.30 Zhangak Tal (Ceviz Ağacı)

4 Kasım Cuma 21.30 Urok (Ders)

5 Kasım Cumartesi 21.30 Idi i smotri (Gel ve Gör)

6 Kasım Pazar 21.30 The Glass Castle (Camdan Kale)

7 Kasım Pazartesi 21.30 Vivement dimanche! (Neşeli Pazar)

8 Kasım Salı 21.30 Labyrinth (Labirent)

9 Kasım Çarşamba 21.30 Yumurta

10 Kasım Perşembe 21.30 Hors normes (Kural Dışı)

11 Kasım Cuma 21.30 Histórias que Só Existem Quando Lembradas (Hatırlanınca Var Olan Hikayeler)

12 Kasım Cumartesi 21.30 Chariots of Fire (Ateş arabaları)

13 Kasım Pazar 21.30 The Last Shift (Son Vardiya)

14 Kasım Pazartesi 21.30 Les quatre cents coups (400 Darbe)

15 Kasım Salı 21.30 Pedar (Baba)

16 Kasım Çarşamba 21.30 Süt

17 Kasım Perşembe 21.30 Bonne pomme (İyi Elma)

18 Kasım Cuma 21.30 Taxi (Taksi Tahran)

19 Kasım Cumartesi 21.30 Dead Poets Society (Ölü Ozanlar Derneği)

20 Kasım Pazar 21.30 Trautmann

21 Kasım Pazartesi 21.30 The Man Who Knew Too Much (Çok Şey Bilen Adam)

22 Kasım Salı 21.30 Shynyraw (Derin Kuyu)

23 Kasım Çarşamba 21.30 Bal

24 Kasım Perşembe 21.30 La isla mínima (Bataklık)

25 Kasım Cuma 21.30 Kagemusha

26 Kasım Cumartesi 21.30 Atlantic.

27 Kasım Pazar 21.30 Robin Hood: Prince of Thieves (Robin Hood: Hırsızlar Prensi)

28 Kasım Pazartesi 21.30 Of Human Bondage (İnsanın Esareti)

29 Kasım Salı 21.30 Dnevnik masinovodje (Makinistin Günlüğü)

30 Kasım Çarşamba 21.30 Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak

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