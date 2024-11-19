Dolar
34.61
Euro
36.69
Altın
2,620.93
ETH/USDT
3,127.10
BTC/USDT
91,607.00
BIST 100
9,359.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın mensuplarının sorularını cevaplıyor.
logo
Kültür

Tripolis Antik Kenti'nde daha önce gövdesi bulunan heykelin başı da gün yüzüne çıkarıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Tripolis Antik Kenti'nde milattan sonra 4'üncü yüzyıla tarihlenen ve gövde kısmı 2018'de bulunan heykelin baş kısmının da ortaya çıkarıldığını duyurdu.

İsa Toprak  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
Tripolis Antik Kenti'nde daha önce gövdesi bulunan heykelin başı da gün yüzüne çıkarıldı

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından eserin ortaya çıkarılma anına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Geleceğe Miras Projesi'nin 1'inci yıl dönümünde Denizli'de yeni bir eserin gün ışığına kavuştuğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Tripolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, MS 4'üncü yüzyıla tarihlenen üst düzey bir kamu yöneticisine ait heykelin eksik kalan başı gün yüzüne çıkarıldı. Antonius Philagrios isimli kamu yöneticisine ait bu heykelin gövde kısmı 2018'de bulunarak Denizli Hierapolis Arkeoloji Müzesi'nde muhafaza edilmekteydi. Şimdi bütün parçaların bir araya gelmesiyle tarih yeniden canlanacak."

Bakan Ersoy, geçmişin izlerini geleceğe taşımayı hedefleyen bu çalışmaların, kültürel mirasın korunmasına önemli katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars, Ardahan ile Ağrı'da kar ve sis etkili oldu
Rekabet Kurulunda yayıncılık sektörüne ilişkin soruşturmanın sözlü savunmaları alındı
"Yenidoğan çetesi" davasının duruşması ikinci gününde sürüyor
TİHEK'ten İBB'ye "engellilik temelinde ayrımcılık" cezası
İBB arızalı yürüyen merdiven ve asansörler için inceleme başlattı

Benzer haberler

Tripolis Antik Kenti'nde daha önce gövdesi bulunan heykelin başı da gün yüzüne çıkarıldı

Tripolis Antik Kenti'nde daha önce gövdesi bulunan heykelin başı da gün yüzüne çıkarıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 4 binin üzerinde arkeolojik buluntu bilim dünyasına kazandırıldı

Ormana köyü, Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatınca "en iyi turizm köyü" seçildi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Hep birlikte, sürdürülebilir ve iklim dirençli bir gelecek için çalışmaya kararlıyız

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Hep birlikte, sürdürülebilir ve iklim dirençli bir gelecek için çalışmaya kararlıyız
Türkiye ve Azerbaycan, turizm alanında işbirliği anlaşması imzaladı

Türkiye ve Azerbaycan, turizm alanında işbirliği anlaşması imzaladı
Bakan Ersoy, öğrencilerin kültürel mirası koruma bilinciyle seslendirdikleri şarkıyı paylaştı

Bakan Ersoy, öğrencilerin kültürel mirası koruma bilinciyle seslendirdikleri şarkıyı paylaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet