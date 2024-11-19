Tripolis Antik Kenti'nde daha önce gövdesi bulunan heykelin başı da gün yüzüne çıkarıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Tripolis Antik Kenti'nde milattan sonra 4'üncü yüzyıla tarihlenen ve gövde kısmı 2018'de bulunan heykelin baş kısmının da ortaya çıkarıldığını duyurdu.
Ankara
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından eserin ortaya çıkarılma anına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Geleceğe Miras Projesi'nin 1'inci yıl dönümünde Denizli'de yeni bir eserin gün ışığına kavuştuğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti:
"Tripolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, MS 4'üncü yüzyıla tarihlenen üst düzey bir kamu yöneticisine ait heykelin eksik kalan başı gün yüzüne çıkarıldı. Antonius Philagrios isimli kamu yöneticisine ait bu heykelin gövde kısmı 2018'de bulunarak Denizli Hierapolis Arkeoloji Müzesi'nde muhafaza edilmekteydi. Şimdi bütün parçaların bir araya gelmesiyle tarih yeniden canlanacak."
Geleceğe Miras Projemizin 1'inci yıl dönümünde #Denizli'de yeni bir eser gün ışığına kavuştu. ⛏️— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) November 19, 2024
Tripolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, milattan sonra 4'üncü yüzyıla tarihlenen üst düzey bir kamu yöneticisine ait heykelin eksik kalan başı gün yüzüne çıkarıldı!
Antonius… pic.twitter.com/6tdJH6zrKh
Bakan Ersoy, geçmişin izlerini geleceğe taşımayı hedefleyen bu çalışmaların, kültürel mirasın korunmasına önemli katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.