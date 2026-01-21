Dolar
43.29
Euro
50.75
Altın
4,863.42
ETH/USDT
2,967.20
BTC/USDT
89,313.00
BIST 100
12,612.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Trabzon Akvaryum geçen yıl 215 bini aşkın ziyaretçi ağırladı

Trabzon'un önemli turizm mekanlarından, su altındaki canlıların tanıtıldığı Trabzon Akvaryum'u geçen yıl 215 bin 261 ziyaretçi gezdi.

Duyğu Avunduk  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Trabzon Akvaryum geçen yıl 215 bini aşkın ziyaretçi ağırladı Fotoğraf: Duyğu Avunduk/AA

Trabzon

Zağnos ve Tabakhane vadileri arasında bulunan 300 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki akvaryumda, 80 türde 5 bin su canlısı yer alıyor.

Akvaryumda, Mersin balığı, deniz aslanı, koi, vatoz, müren ve köpek balığının da aralarında bulunduğu tropik, Ege ve Akdeniz ile tatlı-acı su türleri ziyaretçilere tanıtılıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ortahisar Belediyesince 19 Mayıs 2022'de ziyarete açılan akvaryumun teraryum alanında bulunan sürüngenler de ilgi çekiyor.

Ziyaretçiler, dalgıçların çeşitli ebatlardaki akvaryumların yanı sıra tünel şeklindeki 3,5 metre derinliğe sahip tanklarda yaptıkları yemleme ve temizlik çalışmalarını dikkatle izliyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, AA muhabirine, Trabzon Akvaryum'u 2025'te 215 bin 261 kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Trabzon Akvaryum'un, Doğu Karadeniz'in ilk ve tek akvaryumu olduğunu ifade eden Kaya, ziyaretçi sayısının bir önceki yıla göre artmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Kaya, deniz kızı gösterileri gibi çeşitli organizasyonlar düzenleyerek ve balık çeşitlerini artırarak akvaryumu daha da cazip hale getirdiklerinin altını çizdi.

Yapılan yatırımlar ve tanıtım çalışmalarına işaret eden Kaya, akvaryumun, Trabzon'un ve bölgenin en önemli turizm destinasyonlarından biri haline geldiğini kaydetti.

Trabzon Akvaryum, şehir dışından gelen ziyaretçilerin uğrak yeri oldu

Erzincan'dan Trabzon'a gezmeye gelen Hasan Akdağ, "Burası ve içindeki canlı türleri çok güzel. Hele ki Mersin balığını çok seviyordum ve görmek istiyordum, o da burada vardı. Memnun kaldık, çocuklar da gezdi, değişik bir gezi oldu bizim için." dedi.

Nimet Akdağ ise çok beğendiği akvaryumda ailesiyle keyifli bir gün geçirdiklerini belirterek, daha önce görmediği balıkları görme fırsatı bulduğunu, özellikle de vatozun ilgisini çektiğini söyledi.

Ailesiyle Rize'den gelen Turgut Aksu, daha önce İstanbul ve Ankara'daki akvaryumları ziyaret ettiklerini anlatarak, "Güzel bir gün geçirdik. Devamlı gelebileceğimiz, Karadeniz Bölgesi'nde güzel bir yer." diye konuştu.

Ufuk Yetim de akvaryumu çok beğendiğini dile getirerek, "Çocuklarımla geldim, zevk aldık. İçeride köpek balığından tutun da piton, anakonda, büyük vatoz balıklarına kadar çok çeşitli canlılar var." ifadelerini kullandı.

Babasıyla akvaryumu gezen 9 yaşındaki Ertuğrul Yetim ise birçok türde balık ve sürüngen gördüğü akvaryuma herkesi davet ettiğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteoroloji’den bazı bölgeler için kar ve sağanak uyarısı
İletişim Başkanı Duran: Dijital ekosistem kişisel verilerin kötüye kullanıma zemin hazırlamakta
Diyanet yurt dışında görevlendirmek üzere 100 din görevlisi alacak
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın hastaneye getirildiği anların görüntülerine ulaşıldı
Jandarmadan Meriç Nehri'nde "güvenli sular" mesaisi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Trabzon Akvaryum geçen yıl 215 bini aşkın ziyaretçi ağırladı

Trabzon Akvaryum geçen yıl 215 bini aşkın ziyaretçi ağırladı

Trabzonspor, Norveçli oyuncu Mathias Johan Fjortoft Lovik'i renklerine bağladı

Prematüre bebeklerde multidisipliner takip yaşam kalitesini artırabiliyor

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke ve ekibinin maaşı revize edildi

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke ve ekibinin maaşı revize edildi
Trabzon'daki Kızlar Manastırı kültür ve sanat hayatına canlılık getirdi

Trabzon'daki Kızlar Manastırı kültür ve sanat hayatına canlılık getirdi
Trabzonspor, deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak

Trabzonspor, deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet