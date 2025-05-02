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Kültür

Tokat'ta köylüler 60 yıldır "şükür duası" geleneğini sürdürüyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde köylüler, 60 yıldır "şükür duası" yapıyor.

Ekber Türkoğlu  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
Tokat'ta köylüler 60 yıldır "şükür duası" geleneğini sürdürüyor Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA

Tokat

Çivril köyünde mayıs ayının ilk cuması namaz çıkışı yağmur ve şükür duası yapılıyor. Daha sonra köylülerce büyük kazanlarda pişirilen kavurma, pilav, çorba ve helva misafirlere ikram ediliyor.

Köy Muhtarı Sinan Karaaslan, yaptığı açıklamada, köylerinin 250 hane olduğunu ve bu seneki yemek için 3 büyükbaş ve 8 küçükbaş hayvan keserek ikramlık yemekleri hazırladıklarını söyledi.

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Köy halkından ve dışarıda yaşayan köylülerinden mevlit için yardım ve malzeme topladıklarını belirten Karaaslan, "Topladığımız gıdaları yemek haline getiriyoruz. Bunu her yıl mayıs ayında yapıyoruz. Bu sene 60'ıncısını yaptık" dedi.

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