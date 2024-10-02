Dolar
34.21
Euro
37.82
Altın
2,656.67
ETH/USDT
2,386.00
BTC/USDT
60,350.00
BIST 100
9,012.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür, TEKNOFEST

TEKNOFEST Adana, "Sağır Sultan" adlı gösteriye ev sahipliği yaptı

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, "Sağır Sultan" adlı sahne gösterisi davetlilerle buluştu.

Yusuf Koyun  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
TEKNOFEST Adana, "Sağır Sultan" adlı gösteriye ev sahipliği yaptı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Adana

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalde, Kültür ve Medeniyet Vakfı organizasyonunda "Sağır Sultan" adlı gösteri sahnelendi.

Devlet Halk Dansları Topluluğu sanatçıları, insanlık tarihindeki iyi ve kötünün hikayelendiği, Balkanlardan Türki Cumhuriyetlere kadar uzanan toprakların kötülük ile olan imtihanını, Gazze mezalimini ve bu topraklarda yeşeren umudu simgeleyen koreografiyi izleyiciyle buluşturdu.

Kültür ve Medeniyet Vakfı kurucularından ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, gösterinin ardından sahnede yaptığı açıklamada, dünyanın korkunç bir karanlığa savrulduğunu belirtti.

Gazze'ye yönelik saldırılara da dikkati çeken Bayraktar, "Kadim medeniyetimizin değerlerinden aldığımız ilhamla, Vakfımızın emekçileri böylesine bir gösteri kurguladılar." dedi.

Bayraktar, TEKNOFEST sahnesinde vatandaşla buluşan gösterinin herkesin ruhuna dokunacak bir sanat kompozisyonuyla hazırlandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kadim kültürümüzün, medeniyetimizin geçmişinden esinlenerek hazırlanan gösteriyi çok değerli sanatçılarımız hepimizin yüreğine dokunacak şekilde icra ettiler. İnsanlığın bir anlamda bu amansız gidişata sanatla 'dur' diyecek bir dokunuş sergilediler, hepimizin yüreğine umut serptiler."

Bayraktar konuşmasının sonunda Devlet Halk Dansları Topluluğu Sanat Yönetmeni Yıldız Çankaya'ya çiçek takdim etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Gashi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Gaşi'yi kabul etti
Ağrı'da araç kazasında bir asker şehit oldu
Sinan Ateş cinayeti davasında karar açıklandı

Benzer haberler

TEKNOFEST Adana, "Sağır Sultan" adlı gösteriye ev sahipliği yaptı

TEKNOFEST Adana, "Sağır Sultan" adlı gösteriye ev sahipliği yaptı

Google Türkiye'nin "Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi"nin açılışı TEKNOFEST'te gerçekleştirildi

TEKNOFEST'e katılan çocuklar "Bilim Sokağı Etkinlik Alanı"nda eğlenerek öğreniyor

Turkcell'den TEKNOFEST'te canlı 5G performansı

Turkcell'den TEKNOFEST'te canlı 5G performansı
Anadolu Ajansı, TEKNOFEST Adana'da yerini aldı

Anadolu Ajansı, TEKNOFEST Adana'da yerini aldı
Üniversite öğrencilerinin otonom çapası TEKNOFEST Adana'da sergileniyor

Üniversite öğrencilerinin otonom çapası TEKNOFEST Adana'da sergileniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet