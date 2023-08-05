Dolar
26.97
Euro
29.68
Altın
1,942.80
ETH/USDT
1,833.00
BTC/USDT
29,082.00
BIST 100
7,400.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kocaeli’de AK Parti Şehir Buluşmaları programında konuşuyor
logo
Kültür

Tekirdağ'da Perinthos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları devam ediyor

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yer alan 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları devam ediyor.

Mesut Karaduman  | 05.08.2023 - Güncelleme : 05.08.2023
Tekirdağ'da Perinthos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları devam ediyor

Tekirdağ

Marmaraereğlisi Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Gökhan Gürbüzerol, kazı alanını ziyaret ederek Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erdem, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Ekiplerin kazıyı bu yıl tiyatro alanında sürdürdüğünü aktaran Erdem, "Buradaki tiyatro yapısı, Trakya'nın en büyük tiyatrosudur. Kazı çalışmaları sahne binasında yürütülmektedir. Yapının topografyaya göre planlandığı ve kayalık bir alandan faydalanarak, kayaların düzeltilmesiyle inşa edildiği anlaşılmıştır. Tiyatro yüzeyinde yaklaşık 5 metrelik bir dolgu tabakası vardır. Eksi 4,5 metre kotunda seyirci oturma sıralarına ve aralarındaki merdivenlere ait parçalara rastlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Erdem, kazılarda buldukları parçaların kendilerine sürekli yeni bilgiler verdiğini, elde edilen çok sayıda seramik ve çeşitli yüzey bulgusunun, yapının Erken Roma Döneminden, Geç Antik Döneme kadar kullanıldığını gösterdiğini kaydetti.

Gürbüzerol da ilçe adına yürütülen çalışmalarından dolayı Erdem ve kazı ekibine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ticari amaçlı yüzme havuzları sıkı takip altında
Deprem bölgesinde kaldırılan enkazların yerinde boş arsalar kaldı
Mehmetçik, yaralı kadın teröristi sedyeyle taşıdı, tedavisini yaptı
Kovid-19 önlemleri çerçevesinde ödenen cezaların iadesi için 31 Aralık 2024'e kadar başvurulacak
İzmir'de sürekli su kesintisi uygulanan mahallenin sakinleri çözüm bekliyor

Benzer haberler

Tekirdağ'da Perinthos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları devam ediyor

Tekirdağ'da Perinthos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları devam ediyor

Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahillerde vakit geçiriyor

Mersin Silifke Kalesi kazılarında sona gelindi

Tekirdağ'da kuraklık nedeniyle ayçiçeğinde yaşanan verim kayıpları tespit ediliyor

Tekirdağ'da kuraklık nedeniyle ayçiçeğinde yaşanan verim kayıpları tespit ediliyor

Tekirdağ'daki Yazır Barajı'nın su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 15'e düştü

Tekirdağ'daki Yazır Barajı'nın su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 15'e düştü
Pompeipolis Antik Kenti'ndeki anıtsal yapılar çok uluslu kazı ekibiyle gün yüzüne çıkarılıyor

Pompeipolis Antik Kenti'ndeki anıtsal yapılar çok uluslu kazı ekibiyle gün yüzüne çıkarılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet