Dolar
39.23
Euro
44.71
Altın
3,353.99
ETH/USDT
2,475.70
BTC/USDT
103,857.00
BIST 100
9,486.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Mina’da şeytan taşlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik ile telefonda bayramlaştı Kutsal topraklardaki hacılar Kabe’de tavaf ediyorlar
logo
Yaşam

Tekirdağ'da 74 yaşındaki usta, 29 yıldır ahşap yakma sanatını icra ediyor

Tekirdağ'da 74 yaşındaki ahşap ustası Özgür Zabu, 29 yıldır ahşap yakma sanatıyla eserler ortaya koyuyor.

Fırat Çakır  | 06.06.2025 - Güncelleme : 06.06.2025
Tekirdağ'da 74 yaşındaki usta, 29 yıldır ahşap yakma sanatını icra ediyor Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Tekirdağ

1996 yılında emekli olan Zabu, resme ilgisi dolayısıyla ahşap yakma sanatını araştırmaya başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çeşitli videolar izleyerek kendisini geliştiren Zabu, aldığı ahşap yakma cihazıyla evinin altında oluşturduğu atölyede çalışmalara başladı.

Zabu, Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk, Dede Korkut, yünü, pamuğu yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma işini yapan hallaç, "Saz çalan Kırgız Türk'ü" temalı eserler başta olmak üzere 70 parça eserinde Türk gelenek ve göreneklerini anlatıyor.

Zabu, AA muhabirine, Türk gelenek ve göreneklerini 29 yıldır gelecek nesillere eserlerinde anlatmaya çalıştığını söyledi.

Çalışmalarıyla eğitim almadan kendisini geliştirdiğini aktaran Zabu, kişisel sergi açarak eserlerini daha çok kişiye tanıtmak istediğini belirtti.

Zabu, gelecek nesillere Türk tarihini en iyi şekilde anlatmaya çalıştığını belirterek, "Ben gençlerimize örnek olmak istiyorum, onlara faydamız olsun neymişiz ve ne olmuşuz, bunları bilsinler diye kendime göre bir yol çizdim." dedi.

Zabu, mahallede zaman zaman çocuk ve gençlerde bir araya gelerek, eserlerinde yer verdiği görselleri anlattığını ifade etti.

Gençlerin kendisine her konuda danıştığını, onlara yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Zabu, "Gençlerimize ahşap yakma sanatıyla gelenek ve göreneklerimizi anlatıyorum. Her konuda gelerek bana danışırlar. Onların sesini duymak beni mutlu ediyor. Gençler geliyor ve 'bu nedir?' diye soruyor. Hallacın ne işe yaradığını, bunun ne yaptığını anlatıyorum. Onlar da mutlu oluyor ve seviniyor." diye konuştu.

Zabu, çalışmalarını yakın çevresine uygun fiyatla sattığını, ticari amacının olmadığını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arife günü 863 trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda da evlatları için nöbette
Büyük İstanbul Otogarı'nda polis ekiplerinin bayram denetimi sürüyor
"Acemi kasaplar" hastanelik oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik ile telefonda bayramlaştı

Benzer haberler

Tekirdağ'da 74 yaşındaki usta, 29 yıldır ahşap yakma sanatını icra ediyor

Tekirdağ'da 74 yaşındaki usta, 29 yıldır ahşap yakma sanatını icra ediyor

Tekirdağ'da lavanta tarlaları turizm sezonu için hazırlandı

Müsilaj balık popülasyonunun azalmasına, omurgasızların artmasına neden oluyor

Tekirdağ'da ormanlık alanlara girişler 4 ay süreyle yasaklandı

Tekirdağ'da ormanlık alanlara girişler 4 ay süreyle yasaklandı
Tekirdağ'da polis, kurban satış yerlerinde sahte para uyarısı yaptı

Tekirdağ'da polis, kurban satış yerlerinde sahte para uyarısı yaptı
Bisiklet tutkunu çift 14 yıldır birlikte pedal çeviriyor

Bisiklet tutkunu çift 14 yıldır birlikte pedal çeviriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet