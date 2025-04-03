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Kültür

Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde ziyaretçi yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilinde Tekirdağ'a gelen yerli ve yabancı turistler, Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Mesut Karaduman  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde ziyaretçi yoğunluğu Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Başta İstanbul olmak üzere yakın illerden ve yurt dışından gelen çok sayıda ziyaretçi, kent merkezindeki müzeleri gezdi.

Osmanlı, Roma, Bizans ve Trak dönemlerine ait eserlerin yer aldığı Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi de bayram tatilinde kente gelen turistlerin ilgisini çekiyor.

Müzeyi gezen Hakan Yıldız, AA muhabirine, tatil için İstanbul'dan geldiğini söyledi.

Tekirdağ'daki müzeleri ailecek ziyaret ettiklerini aktaran Yıldız, uygarlıkların günlük yaşamına ait eşyalar, mezarlar ve çeşitli eserlerin sergilendiği Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin ilgi çekici olduğunu dile getirdi.

Ziyaretçilerden Can Keskin de ilk defa Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ne geldiğini ifade ederek, kent merkezindeki müzelerdeki eserlerle ilgili güzel aydınlatıcı bilgiler edindiklerini belirtti.

İstanbul'dan gelen Ahmet Yılmaz ise müzede Roma, Bizans ve Trak kültürlerini yansıtan eserlerin dikkatini çektiğini aktardı.


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