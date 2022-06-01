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Kültür

Tarihi Roma Hamamı Trio Patara konserine ev sahipliği yaptı

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Trio Patara grubu tarihi Roma Hamamı'nda sahne aldı.

Eda Özdener   | 01.06.2022
Tarihi Roma Hamamı Trio Patara konserine ev sahipliği yaptı Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalde, restorasyonu yeni tamamlanan Roma Hamamı açık hava sahnesine dönüştü.

Leyla Bayramoğulları, Simge Büyükedes ve Aslıhan Güngör'den oluşan Trio Patara grubu, antik kalıntıların etkileyici atmosferinde sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Flüt, arp ve soprano sese uygun ünlü bestelerin seslendirildiği konser, izleyicilerin beğenisiyle karşılandı.

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