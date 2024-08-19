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Kültür

Tarihçi İbrahim Kafesoğlu, vefatının 40. yılında Eyüpsultan'da anıldı

Türk tarihine ışık tutan çok sayıda araştırma kaleme almış tarihçi ve Türkolog İbrahim Kafesoğlu, vefatının 40. yılında Eyüpsultan'da anıldı.

Ömer Faruk Yıldız  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
Tarihçi İbrahim Kafesoğlu, vefatının 40. yılında Eyüpsultan'da anıldı

İstanbul

Türk tarihine ışık tutan "Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu", "Harezmşahlar Devleti Tarihi (1092-1220)", "Kutadgu Bilig ve Kültür Tarihimizdeki Yeri" ve "Selçuklu Tarihi" gibi çok sayıda araştırma kaleme almış tarihçi ve Türkolog İbrahim Kafesoğlu, vefatının 40. yılında Eyüpsultan'da anıldı.

Yeni Dünya Vakfı'nın "Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri" programları kapsamında Mehmet Nuri Yardım'ın yönetiminde düzenlenen anma etkinliğinde öğrencileri Veli Şirin ve Nurettin Taşkesen, Kafesoğlu'nun hayatı, tarihçiliği ve Türk tarihine hizmetlerini anlattı.

Programa telekonferans ile katılan oğlu Celalettin Kafesoğlu da babasına dair hatıraları ve düşüncelerinden bahsetti.

Katılımcılar, programın ardından İbrahim Kafesoğlu'nun Edirnekapı Şehitliği Sakızağacı'ndaki mezarını ziyaret edip dua etti.

"Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri" programında şimdiye kadar Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Haşim, Bekir Berk, Nusret Özcan, Necla Pekolcay, Erdem Bayazıt, Ali Nar, Zaptiye Ahmet (Ahmet Yücel), Mustafa Sabri Küçükaşçı, Mustafa Miyasoğlu ve Babanzade Ahmed Naim yad edildi.

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