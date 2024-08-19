Tarihçi İbrahim Kafesoğlu, vefatının 40. yılında Eyüpsultan'da anıldı
Türk tarihine ışık tutan çok sayıda araştırma kaleme almış tarihçi ve Türkolog İbrahim Kafesoğlu, vefatının 40. yılında Eyüpsultan'da anıldı.
İstanbul
Türk tarihine ışık tutan "Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu", "Harezmşahlar Devleti Tarihi (1092-1220)", "Kutadgu Bilig ve Kültür Tarihimizdeki Yeri" ve "Selçuklu Tarihi" gibi çok sayıda araştırma kaleme almış tarihçi ve Türkolog İbrahim Kafesoğlu, vefatının 40. yılında Eyüpsultan'da anıldı.
Yeni Dünya Vakfı'nın "Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri" programları kapsamında Mehmet Nuri Yardım'ın yönetiminde düzenlenen anma etkinliğinde öğrencileri Veli Şirin ve Nurettin Taşkesen, Kafesoğlu'nun hayatı, tarihçiliği ve Türk tarihine hizmetlerini anlattı.
Programa telekonferans ile katılan oğlu Celalettin Kafesoğlu da babasına dair hatıraları ve düşüncelerinden bahsetti.
Katılımcılar, programın ardından İbrahim Kafesoğlu'nun Edirnekapı Şehitliği Sakızağacı'ndaki mezarını ziyaret edip dua etti.
"Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri" programında şimdiye kadar Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Haşim, Bekir Berk, Nusret Özcan, Necla Pekolcay, Erdem Bayazıt, Ali Nar, Zaptiye Ahmet (Ahmet Yücel), Mustafa Sabri Küçükaşçı, Mustafa Miyasoğlu ve Babanzade Ahmed Naim yad edildi.