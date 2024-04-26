Sonar İstanbul 2024 sanatseverle buluştu
Müzikseverleri müzik, yaratıcılık ve teknoloji ekseninde birleştiren Sonar İstanbul 2024, Zorlu PSM'de başladı.
İstanbul
Bu yıl sekizincisi düzenlenecek etkinlik, 4 farklı sahnede izleyicilere elektronik müzik deneyimi yaşatacak. SonarClub by %100 Müzik sahnesinde elektronik müziğin önemli isimleri ağırlanırken, SonarLab by CUPRA güçlü ritimlere ev sahipliği yapacak. Deneysel melodilerin sahneleneceği SonarHall by Converse'de farklı içeriklerle müzikseverlerle buluşacak. Festivalin açık hava sahnesi SonarVillage by All Mega'da ise önemli sahne performansları izleyiciyle buluşacak.
Zorlu Performans Sanatları Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Levent Dokuzer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin İspanya kökenli bir festival olduğunu belirterek, "Bu yıl 8. edisyonunu gerçekleştiriyoruz Türkiye'de. Sonar'ın şimdiye kadar farklı ülkelerde yüzün üzerinde versiyonu gerçekleştirildi. Dolayısıyla global bir markanın Zorlu PSM ile iş birliğinden oluşan güzel bir festival bekliyor müzikseverleri. Aslında bu festival, sanat ve teknolojinin birlikteliğinden oluşuyor. Ücretsiz enstalasyonların olduğu, yazılımcıların katılımıyla kod atölyelerinin gerçekleştirileceği, akademisyenlerin ve kültür sanat sektörünün önemli figürlerinin yer alacağı panellerle çok katmanlı bir etkinlik bizleri bekliyor." dedi.
"Yakın coğrafyadan müzikseverin de katılımını bekliyoruz"
Festivalin İstanbul kültür ve müzik turizmine katkısına da vurgu yapan Dokuzer, şu bilgileri verdi:
"Sonar, rüştünü ispat etmiş ve herkesin merakla beklediği bir festival. O, sadece bir müzik festivali değil, aynı zamanda farklı disiplinleri bir araya getiren, görsel ve işitsel çalışmaların iç içe geçtiği bir etkinlik. Bizler, sadece yerli değil, yakın coğrafyadan müzikseverlerin de bu güzel etkinliği ziyaret etmesini bekliyoruz. Kapılarımızı da bu anlamda çok büyük bir heyecanla açtık ve heyecan verici bir ilgi gördüğümüzü söyleyebilirim. Hafta sonu da çok önemli isimleri burada ağırlamaya devam edeceğiz, önemli isimler sahne alacak. Herkesi etkinliğimize, bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz."
Adam Beyer, Eliza Rose, Marcel Dettman, Olof Dreijer, Ryoji Ikeda-Ultratronics, Sevdaliza ve William Basinski Jan Blomqvist, Henrik Schwarz, Overmono, Jennifer Cardini, Joy Orbison, Atakan Uysal, Zeynep Erbay, Marc Gonen, THC, Carbone Black, Ögem Yılmaz, Numeric ve Pina Tesla'nın sahne alacağı etkinlik, 28 Nisan'a kadar Zorlu PSM'de müzikseverle birlikte olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.