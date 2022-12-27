"Skyroad ile Keşfet" Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu
Kültür ve seyahat alanında hem basılı hem dijital yayın markalarından Skyroad'un dünyanın gizli kalmış gezi rotalarında çekilen en iyi fotoğraflarını belirlediği ödüllü fotoğraf yarışması "Skyroad ile Keşfet" sonuçlandı.
İstanbul
Albayrak Medya markalarından Skyroad'un Türkiye turizmine katkı sağlamak amacıyla bu yıl 3'üncü kez düzenlediği "Dünyanın seyahat rotalarını keşfet" konulu fotoğraf yarışmasında, toplam 150 bin lira ödül dağıtıldı.
Mihrabat Korusu'ndaki ödül töreninde bir konuşma yapan Albayrak Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Prof. Dr. Ömer Bolat, Albayrak Grubu'nun medya ve yayıncılık alanındaki faaliyetlerinin yenilikleri takip ederek her geçen gün büyüdüğünü söyledi.
Bolat, toplumun her kesimine hitap ederek yayıncılık hizmeti verdiklerini belirterek, "Yayıncılık faaliyetini ülkemiz ve değerlerimiz için bir tanıtım olarak görüyoruz. Ticari bir amaç gütmüyoruz. Peygamber Efendimiz 'Seyahat etki sıhhat bulasın.' diyor. Bunlar bize seyahatin önemini anlatan çok güzel ifadeler. Skyroad, turizme katkı amacıyla yola çıktı. Seyahat ve kültür dergisiyken bunu estetik ve sanatla birleştirdi. Bu yarışma ortaya çıktı. Bu sene de uluslararası bir yarışmaya dönüştü. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.
"Dijital dünyada insanlar seyahat hikayelerini fotoğraflarla anlatıyor"
Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü de medya ve yayıncılık alanındaki faaliyetlerinin her geçen yıl çeşitlendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Televizyonumuzdan gazetemize, dijital mecralarımızdan dergilerimize toplumun her kesimine hitap eden çok önemli yayıncılık hizmeti veriyoruz. Özellikle GZT.com, Mecra, Skyroad gibi dijital yayınlarımız fark yaratan işlere imza atıyor. Skyroad ile Keşfet yarışmamızın bu yıl üçüncüsünü düzenledik. Dünyanın ve Türkiye'nin en güzel noktalarından binlerce fotoğraf kıyasıya yarıştı. Destekleriyle yanımızda olan tüm sponsorlarımıza, değerli jüri üyelerimize ve emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Geleneksel hale gelmesini arzuladığımız yarışmamızla fotoğrafa gönül verenleri desteklemeye devam edeceğiz."
Skyroad Dijital Yayın Yönetmeni Ayşegül Arslan ise Skyroad olarak seyahatten sanata birçok alanda içerik ürettiklerini ifade etti.
Arslan, dijital dünyada seyahat anılarını ölümsüzleştirmek için kullandıkları ilk yolun fotoğraf çekmek olduğuna değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Her şeyin özünde hikaye var. Biz de hikaye anlatıyoruz. Bazen infografiklerle, bazen video içeriklerle, bazen de bir fotoğrafla yapıyoruz ama hikayeden vazgeçmiyoruz. Bir Kızılderili atasözü 'Hikaye anlatanlar dünyayı yönetenlerdir' diyor. Biz de buradan yola çıkıyoruz. Fotoğraf seyahati delillendiren en önemli araçlardan bir tanesi. Dijital dünyada insanlar seyahat hikayelerini fotoğraflarla anlatıyor. Sosyal medya artık seyahat kararlarının inşasında da hayati bir rol oynuyor. Biz bu yıl önceki iki yıldan farklı olarak sadece Türkiye'den değil dünyanın farklı rotalarından fotoğrafları da kabul ettik. Bu yıl önceki yıllardan 4 kat daha fazla katılım oldu."
Yarışma hakkında
Cacharel, RHG Enertürk Enerji, Koza Altın İşletmeleri, Vakıfbank ve Yıldız Holding'in ana sponsor, Türk Hava Yollarının ulaşım sponsoru ve Türk Telekomun İletişim Sponsoru olduğu yarışmanın ödül töreninde, 2 kişiye profesyonel seyahat, 2 kişiye dron, 2 kişiye cep telefonu kategorisinde, 1 kişiye ise "Mutluluk" özel ödülü olmak üzere toplamda 7 ödül sahibini buldu.
Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş, Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Şebnem Coşkun, Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Yılmaz, Fotoğraf Sanatçısı İsmail Küçük ve Manzara Fotoğrafçısı İlhan Eroğlu'ndan oluşan jüri, 20 Ekim-30 Kasım'da çevrim içi yapılan başvuruları değerlendirdi.
Profesyonel Seyahat Fotoğrafları ödüllerine Mehmet Uluyurt, Ahmet Mücen, Drone Fotoğrafları ödüllerine Cüneyt Gümüşhaneli, Muharrem Ünal, Cep Telefonu Fotoğrafları ödüllerine de Rabia Güven ve Sait Nuri Tetik layık görüldü. Yarışmada, "Mutluluk" özel ödülünü ise Serap Öncebe kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.