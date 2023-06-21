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Kültür

Sivas'ta "Bozkırda Yükselen Tarih Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası" sergisi açıldı

Sivas'ta, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) "Dünya Kültür Mirası Listesi"nde yer alan ve "Anadolu'nun El Hamrası" olarak nitelendirilen Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nın motiflerinin yer aldığı sergi açıldı.

Halife Yalçınkaya  | 21.06.2023 - Güncelleme : 21.06.2023
Sivas'ta "Bozkırda Yükselen Tarih Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası" sergisi açıldı Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Sanayi Mektebi Müzesi'ndeki serginin açılışında konuşan Sivas Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Aysel Şenlen, hayranlık uyandıran eser Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nın, Türk İslam mimarisinin Anadolu topraklarında inşa edilmiş en nadide örneği olduğunu söyledi.

Bu şaheserin UNESCO tarafından 1985 yılında dünya miras alanı olarak tescillendiğini anımsatan Şenlen, "Proje boyunca bu eşsiz eserden ilhamla enstitü atölyelerimizde tasarlanmış 113 eser ortaya konulmuştur." dedi.

Şenlen, Divriği Ulu Cami'de yer alan bezemelerden esinlenerek hazırlanan eserleri sergide sanatseverlerin beğenisine sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte her projede olduğu gibi bu projede de akademik nitelikte bir yayın hazırladık. Araştırmacıların ve kültür meraklıların ilgisine sunduğumuz bu kitapta, eserin tarihçesi, sözlü kültürdeki yeri ve motiflerin anlamını içeren muhtelif yazılarla birlikte sergimizde göreceğiniz sanatsal eserlerin görselleri ve motifleri ile vektörel çizimleri yer almaktadır."

Sivas Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk ise serginin hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nın motiflerinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

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