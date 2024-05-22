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Kültür, Yapay zeka

"Sinema ve Yapay Zeka" etkinliği Atlas 1948 Sineması'nda yapıldı

İstinye Üniversitesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle "Sinema ve Yapay Zeka" etkinliği gerçekleştirildi.

Fatih Türkyılmaz  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
"Sinema ve Yapay Zeka" etkinliği Atlas 1948 Sineması'nda yapıldı Fotoğraf: Fatih Türkyılmaz/AA

İstanbul

Atlas 1948 Sineması'nda düzenlenen etkinliğe, İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in yanı sıra sinema dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Etkinlikte, "Geçmişten Günümüze Yapay Zeka", "Yapay Zeka ile İnsan Olma Mücadelesi", "Beyaz Perdede Yapay Zeka" ve "Sinema Sektöründe Yapay Zekaya" dair başlıklı konuşmalar yapıldı.

Etkinlik öncesinde AA muhabirine konuşan Birol Güven, yapay zekanın sadece sinema değil her sektörü etkileyeceğini belirterek, "Yapay zeka bizim işimizi elimizden almayacak ama yapay zekayı iyi kullanan birisi işimizi elimizden alacak." dedi.

Güven, yapay zeka ile ilgilenmeyenlerin her sektörde geride ve oyunun dışında kalacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sinema belki de yapay zeka ile en fazla ilgili sektör. Bu konuda yapacak çok şey var. Ülkemiz için yapay zeka ile ilgili tren kaçmadı ve hatta ortada yok. Eğer biz 21. yüzyıl Türklerin yüzyılı olacak diyorsak yapay zekayı iyi bilmemiz gerekir. Ben de Sinema Genel Müdürü olarak kendime hedef koydum. Biz yapay zekaya en hızlı adapte olacak devlet kurumu olmayı kendimize hedef koyduk. Yapay zekayı ne kadar bilmemiz gerekiyorsa o kadar bileceğiz."

Yapay zekanın sinemanın bütün unsurlarında kullanıldığını ve kullanılacağını vurgulayan Güven, yapay zekanın insanların kapasitesini artıracağını söyledi.

Yapay zekanın gelişmesiyle yeni insanlara pek çok iş alanı açılacağını da ifade eden Birol Güven, "Yapay zeka konusunda yapılacak çok şey var. Biz burada bir başlangıç yapıyoruz. Yeni sorular sordurmasını umuyoruz. Biz buradaki kalabalıkla bir yapay zeka takip grubu kuracağız. Eylül ayınca Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde tekrar edeceğiz. Bu günden o güne nelerin değiştiğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte konuşanlar arasında Emrah Kaya, Cenk Caner, Mustafa Cıvlız, Emre Yetim, Yusuf Fırat Atmaca, Renan Bilek, Barış Erdoğan ve Eylem Kaftan da yer aldı.

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