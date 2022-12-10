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Kültür

Seramik ustası kadın KOSGEB desteği ile kurduğu atölyesinde ihracata yöneldi

Nevşehir'in el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesinde baba mesleğini sürdüren seramik ustası Elmas Akşit Dölek, KOSGEB desteği ile kurduğu atölyesinde hem seramik ustalarına istihdam sağlıyor hem de ortaya çıkardığı nadide ürünleri ihraç ediyor.

Behçet Alkan   | 10.12.2022
Seramik ustası kadın KOSGEB desteği ile kurduğu atölyesinde ihracata yöneldi Fotoğraf: Orçin Yıldırım/AA

Nevşehir

Doğup büyüdüğü Manisa'da, heykeltıraş olan dedesi ve babasının çalışmalarını ilgiyle izleyerek el sanatlarına yönelen 38 yaşındaki Dölek, mesleğini ileri taşıyabilmek için liseden sonra tercih ettiği Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden 2006 yılında mezun oldu.

Kapadokya'nın turizm merkezi olmasından dolayı üretim için Avanos ilçesini tercih eden Dölek, başvurduğu KOSGEB Girişimcilik Destek Programı sayesinde aldığı hibe ile kendi sanat atölyesini kurdu.

2016 yılında faaliyete giren atölyesinde, iki seramik ustası çalışanı ile işe koyulan Dölek, geçen süreçte istihdam ettiği personel sayısını 25'e çıkarırken, el emeği göz nuru seramik eserleri de yurt içi ve yurt dışına satmaya başladı.

Çanak ve seramik ürünlerin ortaya çıkarılmasının ardından çizim ve boyamalarının da yapıldığı atölyede fırınlanan el sanatı ürünler aynı zamanda buradaki galeride sergilenerek turistlerin beğenisine sunuluyor.

Dölek, AA muhabirine, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Seramik ve çamurun içinde büyüdüğüm için bu meslekte devam etmeyi, rahmetli babam ve dedemin yolunu takip etmeyi istedim. KOSGEB desteği ile atölyeyi açtık. Bu destek sayesinde makineleri ve fırınları alabildim. Hem hammaddeyi karşılayarak üretim yapıyoruz hem de ürünlerimizi kendi mağazamızda satışa sunuyoruz. Bu benim için büyük bir gurur." dedi.

Yöreye özgü çeşitli el sanatı seramik ürünlerin yanı sıra arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan bazı tarihi eserlerin yansıtıldığı seramik tablo ve replika eserler de ürettiklerini kaydeden Dölek, çamur, fırça ve boya ile verilen uğraşının kendisi için dinlendirici ve keyif verici olduğunu dile getirdi.

Atölyesinde bölge turizmine katkı sunabilmenin hazzını da yaşadığını aktaran Dölek, yeni ustaların yetişmesine zemin sunmak için zaman zaman talep edenlere kurs etkinliği de düzenlediğini vurguladı.

"Uğraş vererek ortaya çıkardığımız ürünlerimizin beğenilmesi hoşuma gidiyor"

Turistlerce satın alınan eserlerin farklı ülkelerde kendi atölyesini ve sanatını temsil ettiği için gurur duyduğunu ifade eden Dölek, şöyle konuştu:

"Babam ve dedem vefat ettikten sonra mesleğe daha çok tutunmaya başladım. Onların mesleğini sürdürmekten dolayı içim çok rahat. Kendi çocuklarıma da bu işi aşılamaya özen gösteriyorum. Bu mesleklerin artık yavaş yavaş ömrü tükeniyor. Makineleşmeye başlandıktan sonra el emeğine saygı azaldı. Şu an 25 kişiye istihdam sağlıyorum. Hem mesleğimi icra edebildiğim hem de başkalarına istihdam sağlayabildiğim için çok mutluyum. Baştan sona uğraş vererek ortaya çıkardığımız ürünlerimizin beğenilmesi ve satın alınması çok hoşuma gidiyor. Özellikle kırmızı çamurla ürettiğimiz ürünlerde ihracatımız var. En son Almanya'ya yüklü bir sipariş gönderdik. Almanya dışında farklı Avrupa ülkelerinden de sipariş oldu. Son zamanlarda ise Katar ve Dubai'den talepler daha yoğun geliyor."

Son 6 yılda yaklaşık 200 bin ürünü ihraç ettiklerini belirten Dölek, ortaya çıkardığı ve benzeri olmayan tek ürünlerden oluşan bir sergi açmayı da hedeflediğini sözlerine ekledi.

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