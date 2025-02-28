Selimiye Camisi'ne "Hoş geldin on bir ayın sultanı" yazılı mahya asıldı
Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi minarelerine takılan "Hoş geldin on bir ayın sultanı" yazılı mahya ışıklandırıldı.
Edirne
Vakıflar Genel Müdürlüğü, selatin camilere mahya asma geleneğini bu yıl da sürdürdü.
Genel Müdürlüğün İstanbul'daki mahya atölyesinde hazırlanarak Edirne'ye getirilen, ustalarca caminin minareleri arasına asılan "Hoş geldin on bir ayın sultanı" yazılı mahya, geceyi aydınlattı.
Kentte ramazanın ilk teravih namazı kılındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.