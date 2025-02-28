Dolar
36.52
Euro
37.86
Altın
2,844.96
ETH/USDT
2,230.50
BTC/USDT
84,587.00
BIST 100
9,658.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeniden cami olan, restorasyonu tamamlanarak geçen yıl tekrar ibadete açılan Kariye Camisi'nde 80 yıl sonra ilk teravih namazı kılınıyor.
logo
Kültür, Ramazan 2025

Selimiye Camisi'ne "Hoş geldin on bir ayın sultanı" yazılı mahya asıldı

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi minarelerine takılan "Hoş geldin on bir ayın sultanı" yazılı mahya ışıklandırıldı.

Gökhan Zobar  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Selimiye Camisi'ne "Hoş geldin on bir ayın sultanı" yazılı mahya asıldı Fotoğraf: Salih Baran/AA

Edirne

Vakıflar Genel Müdürlüğü, selatin camilere mahya asma geleneğini bu yıl da sürdürdü.

Genel Müdürlüğün İstanbul'daki mahya atölyesinde hazırlanarak Edirne'ye getirilen, ustalarca caminin minareleri arasına asılan "Hoş geldin on bir ayın sultanı" yazılı mahya, geceyi aydınlattı.

Kentte ramazanın ilk teravih namazı kılındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı
Türkiye-Afrika Medya Forumu'nda kamu diplomasisi ve stratejik iletişim konuşuldu
Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışmasındaki silahlı saldırıya ilişkin iddianamenin detaylarına ulaşıldı
Sadakataşı Derneği ramazanda Lübnan ve Suriye'de 900 aileye yardımda bulunacak

Benzer haberler

Selimiye Camisi'ne "Hoş geldin on bir ayın sultanı" yazılı mahya asıldı

Selimiye Camisi'ne "Hoş geldin on bir ayın sultanı" yazılı mahya asıldı

Ramazanda dünyada en uzun ve kısa oruç arasındaki fark 3 saati geçmeyecek

Selimiye Camisi'nin minareleri mahyayla süslenmeye başlandı

Sultanahmet Camisi'nde ilk kez hatimli teravih namazı kılınacak

Sultanahmet Camisi'nde ilk kez hatimli teravih namazı kılınacak
Malatya, Tunceli ve Elazığ'da 3 bin 500 kişilik iftar sofrası kuruldu

Malatya, Tunceli ve Elazığ'da 3 bin 500 kişilik iftar sofrası kuruldu
Ankara'daki camiler mahyalarla süsleniyor

Ankara'daki camiler mahyalarla süsleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet