Fransa Başbakanı Bayrou toplumda İslam'ı "takıntı konusu" haline getirmek istemediğini belirtti
Fransa Başbakanı François Bayrou, toplumda İslam'ı "takıntı konusu" haline getirmek istemediğini söyledi.
Paris
Bayrou, konuk olduğu Fransız BFMTV kanalında İslamiyet'le ilgili konuştu.
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Fransa'da Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler, Budistler ve ateistlerin hep birlikte yaşaması gerektiğini belirten Bayrou, Fransızları birbirlerine düşüren yaklaşımlardan uzak durmak gerektiğini kaydetti.
Bayrou, "Fransız toplumunda İslam'ı takıntı konusu haline getirmek istemiyorum. Bunun moda olduğunu ve belirli çevrelerde belli bir başarı getirdiğini biliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.