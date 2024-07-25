Saraybosna'da "Evliya Çelebi'nin İzinde: Bosna Hersek'te Osmanlı Eserleri Projesi" tanıtıldı
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Evliya Çelebi'nin İzinde: Bosna Hersek'te Osmanlı Eserleri Projesi"nin tanıtımı yapıldı.
Saraybosna
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) Balkan Araştırmaları Merkezi ile Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümünce yürütülen projenin tanıtımı, IUS'un Saraybosna'daki kampüsünde gerçekleştirildi.
Tanıtım etkinliğine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Mahmud Erol Kılıç ile IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım katıldı.
Projeyle Türk kurum ve kuruluşları tarafından onarımı yapılanlar başta olmak üzere Bosna Hersek'teki Osmanlı dönemi eserlerinin turizme kazandırılması hedefleniyor.
Bosna Hersek'i ziyaret eden Türk turistler için alternatif güzergahların oluşturulması, ülkenin daha az ziyaret edilen bölgelerinin turizm potansiyelinin arttırılması ve ekonomik açıdan gelişmesi de projenin amaçları arasında yer alıyor. Projeyle ilgili detayların bulunduğu www.evliyaninizindebosna.com sitesinde ayrıca Osmanlı dönemi ve sonrasına dair eserler ve Bosna Hersek'in doğal güzelliklerine dair bilgilere de ulaşılabiliyor.
Projeye Saraybosna Büyükelçiliğinin yanı sıra Bosna Hersek İslam Birliği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bosna Hersek ile İlişkileri Geliştirme Merkezi Vakfı (BİGMEV) da destek verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.