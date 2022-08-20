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Kültür

Saraybosna Film Festivali'nden TRT'ye 3 ödül

Bu yıl 28’incisi gerçekleştirilen Saraybosna Film Festivali’nde TRT ortak yapımı 3 eser, ödüle layık görüldü.

Fatih Türkyılmaz   | 20.08.2022
Saraybosna Film Festivali'nden TRT'ye 3 ödül TRT ortak yapımı "Klondike" filminin yönetmeni Maryna Er Gorbach, en iyi yönetmen seçildi. Fotoğraf: Elman Omic/AA

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT ortak yapımı "Klondike" filminin yönetmeni Maryna Er Gorbach "Saraybosna'nın Kalbi En İyi Yönetmen Ödülü"nün sahibi oldu.

Mehmet Bahadır Er'in yapımcılığını üstlendiği film, 12 Punto 2020'de de "TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü"nü kazanmıştı.

Dünya prömiyerini geçtiğimiz ocak ayında Sundance Film Festivali'nde yapan Türkiye-Ukrayna ortak yapımı "Klondike", festivalde "En İyi Yönetmen Ödülü"nü kazandı.

"Tereddüt Çizgisi" projesi "Post Republic Ödülü"nü kazandı

Festivalin endüstri bölümü Cinelink'te, kurgu aşamasındaki projelerin yer aldığı "Work in Progress" bölümünde yarışan bir diğer TRT ortak yapımı "Tereddüt Çizgisi", "Post Republic Ödülü"nü aldı.

Selman Nacar'ın yönettiği, Burak Çevik ve Diloy Gülün'ün yapımcılığını üstlendiği film, 12 Punto 2021'de "TRT Ortak Yapım Ödülü" kazanmıştı.

Geliştirme aşamasındaki projelerin yer aldığı "Ortak Yapım Marketi"nde yarışan "Günyüzü" projesi ise "Montenegro Film Center Ödülü"nü kazandı.

Banu Sıvacı'nın yönetmenliğini, Zeynep Koray'ın yapımcılığını üstlendiği film, 12 Punto 2021'de "TRT Ortak Yapım Ödülü" almıştı.

"Cinelink Work in Progress TRT Ödülü", "Blaga's Lessons" filminin oldu

Kurgu aşamasındaki projelerin yarıştığı "Work in Progress" bölümünde en iyi filme verilen "TRT Ödülü", "Blaga's Lessons" filmine gitti.

Ödüllü Bulgar yönetmen Stephan Komandarev'in yönettiği filmin yapımcılığını, Katya Trichkova üstleniyor.

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