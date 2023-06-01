Dolar
20.80
Euro
22.30
Altın
1,971.89
ETH/USDT
1,862.90
BTC/USDT
26,908.00
BIST 100
4,962.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Saraçhane'deki kazı çalışmasında Pan heykelinin parçası bulundu

Fatih'teki Saraçhane Arkeoloji Parkı'nda yürütülen kazı çalışmasında, antik Yunan mitolojisinde çoban ve sürülerin tanrısı olarak bilinen Pan heykelinin parçası gün yüzüne çıkarıldı.

Hasan Hüseyin Kul  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Saraçhane'deki kazı çalışmasında Pan heykelinin parçası bulundu

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Aziz Polyeuktos Kilisesi'nin bulunduğu Saraçhane Arkeoloji Parkı'nda, 8 Haziran 2022'den bu yana kazı çalışmalarının yürütüldüğü hatırlatıldı.

Kazı çalışmalarının ana yapının kuzeybatı tarafında sürdürüldüğüne değinilen açıklamada, şu bilgilere yer veridi:

"Yüzeyden yaklaşık 2 metre 60 santimetre derinde dolgu toprak içerisinde mermer antik Yunan mitolojisinde çoban ve sürülerin tanrısı olarak bilinen Pan heykelinin parçası bulundu. 20 santimetre yüksekliğinde, 18 santimetre genişliğindeki heykelin sol kol ile gövde altı kısmının kırılmış durumda olduğu tespit edildi. Heykelin Roma dönemine tarihlendiği düşünülmekte olup gerekli uzman incelemesi sonrasında tarihleme yapılacaktır."

Pan'ın, Yunan mitolojisinde kırın, satirlerin ve çobanların tanrısı olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tanım, Pan'ı doğa ile doğrudan ilişkili kıldığı için pastoral bir nitelik arz etse de Pan'ın bütün mitoslarda yarı keçi, yarı insan suretinde tasvir edilmesi onu korkutucu bir figür haline getirmiştir. Öyle ki Pan, kırlarda aniden insanların karşısına çıkıp görüntüsüyle insanları korkuttuğu için panik sözcüğüne de ilham kaynağı olmuştur. Pan, çoban tanrısı olduğu için ürkütücü görüntüsü ile zıtlık arz edecek şekilde kaynaklarda çoğunlukla kırlarda dolaşıp flüt çalan, sevimli bir figür olarak betimlenir. Ancak Pan, birçok kaynakta çığlık atarak düşmanlarını kaçırma, panik ettirme yeteneğine sahip olarak tanımlanmıştır."

Pan heykelinin parçasının, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü tarafından alınarak müze deposuna kaldırıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, OECD ülkeleri arasında seçime katılımın en yüksek gerçekleştiği 3. ülke oldu
THY'nin uçak içi eğlence siteminde hac yolcuları için özel içerik
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sahih bir inanca ve güzel ahlaka sahip nesillerin yetişmesi için gayret gösteriyoruz
Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu

Benzer haberler

Saraçhane'deki kazı çalışmasında Pan heykelinin parçası bulundu

Saraçhane'deki kazı çalışmasında Pan heykelinin parçası bulundu

Sevilla, Avrupa Ligi'nde 7. kez şampiyonluğa ulaştı

UEFA Avrupa Ligi'ni en çok İspanyollar kazandı

Roma, koleksiyoner Mourinho ile UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk peşinde

Roma, koleksiyoner Mourinho ile UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk peşinde
UEFA Avrupa Ligi'nde 525 milyon avroluk final

UEFA Avrupa Ligi'nde 525 milyon avroluk final
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet