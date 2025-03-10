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Kültür

Sanatçı Sultan Adler'in dokuma halısı Bremen Sanat Müzesi'nde sergileniyor

Sanatçı Sultan Adler'in "Boş Alan" başlıklı el dokuması halısı, Bremen Sanat Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

Cüneyt Karadağ  | 10.03.2025 - Güncelleme : 10.03.2025
Sanatçı Sultan Adler'in dokuma halısı Bremen Sanat Müzesi'nde sergileniyor

Berlin

Adler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, el dokuması halısının bir yıl boyunca müzede sergileneceğini söyledi.

Eserinin Bremen Sanat Müzesi'nde sergilenmesinden dolayı mutlu olduğunu belirten Adler, "Bu eserin oluşması 3 yıl sürdü. Daha önce Berlin'de bir koleksiyonda sergilenmişti. Eserimin dünyayı gezmesini istedim. Bremen Sanat Müzesi'ne de hibe ettim, artık onların koleksiyonunda olacak ve dünyanın çok farklı ülkelerine gönderilerek farklı insanlar tarafından görülme imkanı bulacak." diye konuştu.

"Boş Alan" başlıklı el dokuması halı, Nepal'deki atölyede dokundu.

2,8x5 metre ebatlarındaki halıda yabani yosunlar da dahil olmak üzere yün ve ipek kullanıldı.

Eser, kayıp kültürel varlıkların tarihini birbirine bağlıyor.

Bu arada, sanatçının yağlı boya ile tuval üzerine çalıştığı ters lalelerden oluşan "Aşk Mektubu" sergisi, 1-30 Nisan'da İstanbul'daki Lale Müzesi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

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