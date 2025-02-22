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Kültür

Şam'daki Emevi Camisi'nde bakım ve onarım çalışması yapılıyor

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan tarihi Emevi Camisi'nde, iç mekanda bakım ve onarım çalışmaları başladı.

Ömer Koparan  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Şam'daki Emevi Camisi'nde bakım ve onarım çalışması yapılıyor Fotoğraf: Bakr Al Kasem/AA

Şam

Tarihi ve dini önemiyle bilinen caminin bakım ve onarımı büyük bir titizlikle sürdürülüyor.

Camide yürütülen çalışmalar kapsamında, bazı kısımlarda boyama işlemleri gerçekleştirilirken, alçı ve dekoratif düzenlemeler de yapılıyor. Ayrıca cami içindeki ışıklandırmalar da temizleniyor.

Çalışmalar kapsamında cami içindeki halılar kaldırıldı. Küçük çaplı temizlik ve tadilat işlemlerinin ardından camiye Türkiye'den getirilen yeni halılar yerleştirilecek.

Şam Ulu Cami şeklinde de tanınan yapı, dünyanın en büyük ve eski camilerinden biri olarak bilinmektedir.

Emevi Camisi, 8 Aralık 2024'te Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Şam ve civar kentlerde yaşayanların sıklıkla geldiği başlıca ibadethanelerden biri olmuştur.

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