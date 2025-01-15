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Kültür

Sadri Alışık'ın hayatını konu alan film, 28 Kasım'da seyirciyle buluşacak

Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta ismi Sadri Alışık'ın yaşamını ele alan "Sadri Alışık (Kahkaha ve Hüzün)" filminin vizyon tarihi belli oldu.

Ahmet Esad Şani  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Sadri Alışık'ın hayatını konu alan film, 28 Kasım'da seyirciyle buluşacak

İstanbul

Yönetmenliğini ve senaryosunu Özer Feyzioğlu'nun, yapımcılığını Sev Yapım'ın, yaratıcı yapımcılığını Sadri Alışık Kültür Merkezi'nin (SAKM) üstlendiği film, 28 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Filmde Sadri Alışık'ın Türk sinemasına kattığı değer, sanatçının büyük aşkı Çolpan İlhan ve oğlu Kerem Alışık'la ilişkisinin yanı sıra özel hayatındaki pek çok bilinmeyen yönü izleyicilere sunulacak.

Sadri Alışık'ın 100. doğum yılına özel hazırlanan proje, hem onun mirasını yaşatacak hem de yeni nesillere Alışık'ın renkli dünyasını tanıtacak.

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