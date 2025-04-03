Sabancı Gösteri Merkezi, nisan ayında birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak
Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi (SGM) baharı, ödüllü tiyatro oyunlarının yanı sıra usta müzisyenlerin caz performanslarıyla karşılıyor.
İstanbul
Merkezden yapılan açıklamaya göre, 9 Nisan'da "Mercaniye Çok Yaşa!" oyunu tiyatroseverlerle buluşacak. Osmanlı'nın son dönemlerine ışık tutan oyunu Ahmet Sami Özbudak kaleme alırken, Emrah Eren yönetiyor.
SGM, ay içinde ayrıca özel bir konuğu da ağırlayacak. Klasik müziğin sınırlarını aşan yorumları ve besteleriyle her performansında sanatseverleri derin bir yolculuğa çıkaran Fazıl Say, 12 Nisan'da dinleyicilerle bir araya gelecek.
Kocaeli Şehir Tiyatroları'ndan ödüllü oyun
SGM'de tiyatro gösterimleri 20 Nisan'daki "Ne Olacağım Ben?" çocuk müzikali ile devam edecek.
Çocuklara hayal kurmayı ve kendi yollarını çizmeyi öğreten bu eğlenceli müzikalde, sürekli ders çalışmak zorunda hisseden Leyla, ilham perisi Thalia ile tanıştıktan sonra hayata farklı bir pencereden bakmayı öğreniyor. Onur Demircan'ın yazdığı, Mehmet Ergen'in yönettiği oyunun müzikleri ise Tuluğ Tırpan tarafından bestelendi.
Kocaeli Şehir Tiyatrolarının ödüllü oyunu "Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi?", 30 Nisan'da SGM sahnesine gelecek. 26. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Oyunu" da dahil olmak üzere üç ödül kazanan oyun, 1939'da Nazi işgali altındaki Polonya'da bir tiyatro ekibinin hikayesini anlatıyor.
Cazın usta isimleri "Nardis Caz Gecesi"nde buluşuyor
Nisan ayında sanatseverler ayrıca usta müzisyenlerin performanslarına tanık olacak. 15 Nisan'da perde Nardis Caz Gecesi için açılacak.
Caz sahnesinin önde gelen isimleri "Önder Focan Trio feat. Ceren Temel" ile "Bıyıkoğlu-Tuncer-Musluoğlu Trio-Tribute to the Oscar Peterson Trio" müzikseverlerle birlikte olacak.
Türkiye'de cazın öncü isimlerinden Önder Focan'a genç neslin beğenilen caz müzisyenleri arasında yer alan Yarkın Tuncer ve Burak Durman ile genç neslin öne çıkan caz vokalistlerinden Ceren Temel eşlik ediyor.
Arjantin Buenos Aires Jazz Festivali, Bulgaristan Bansko Jazz Festivali ve Budapeşte Jazz Festivali gibi uluslararası sahnelerde büyük başarılar elde eden grubun repertuvarı, caz standartlarının ve farklı müzik türlerinden seçkilerin yorumlarının yanı sıra Önder Focan ve Ceren Temel'in bestelerinden oluşuyor.
Gecenin ikinci yarısında sahne alacak Bıyıkoğlu-Tuncer-Musluoğlu Trio ise caz tarihinin en önemli piyanistlerinden Oscar Peterson'ın piyano/gitar/kontrbas üçlüsü formatında geliştirdiği geleneksel caz anlayışına çağdaş bir yorum katıyor.
Sanatseverler, SGM'de nisan ayı boyunca gerçekleşecek etkinliklerin biletlerine "biletix.com" üzerinden ulaşabilir.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.