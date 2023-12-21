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Kültür

RTÜK, FOX TV'nin "Kızıl Goncalar" adlı dizisine ilişkin şikayetleri inceliyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) FOX TV'de yayımlanan "Kızıl Goncalar" adlı diziye ilişkin şikayetleri incelediği bildirildi.

İsa Toprak  | 21.12.2023 - Güncelleme : 21.12.2023
RTÜK, FOX TV'nin "Kızıl Goncalar" adlı dizisine ilişkin şikayetleri inceliyor

Ankara

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, FOX TV'nin "Kızıl Goncalar" adlı dizisine ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "FOX TV'de yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir." ifadeleri kullandı.

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