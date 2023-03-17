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Kültür

Roma'daki tarihi Pantheon Bazilikası için turistlerden giriş ücreti alınacak

İtalya'nın başkenti Roma'nın antik dönemden bu yana ayakta kalan tarihi yapısı Pantheon Bazilikası'na gelen turistlerin giriş ücreti ödemesi gerekecek.

Barış Seçkin  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
Roma'daki tarihi Pantheon Bazilikası için turistlerden giriş ücreti alınacak Fotoğraf: Barış Seçkin/AA

Roma

İtalya Kültür Bakanlığı ile Katolik Kilisesi yetkilileri arasında varılan anlaşma uyarınca, Roma'ya gelen milyonlarca turistin ziyaret ettiği Pantheon'a bundan böyle girebilmek için 5 avro ücret ödenmesi gerekecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pantheon, Roma'da ikamet edenler ve 18 yaş altı için ücretsiz olmaya devam edecek, 25 yaş altındaki ziyaretçiler için ise 2 avroluk giriş ücreti ödenecek.

Ayrıca dini tören ve ayin gibi etkinliklerde Pantheon'a giriş ücreti alınmayacak.

Giriş ücretlerinden elde edilen gelirin yüzde 70'inin Kültür Bakanlığına, yüzde 30'unun ise Katolik Kilisesi Roma Piskoposluğuna aktarılacağı ifade edildi.

İtalyan basınındaki haberlere göre Pantheon'u, salgından önceki yıl olan 2019’da 9,3 milyon kişi ziyaret etmişti.

Antik Roma'da milattan önce 27 yılında pagan tapınağı olarak inşasına başlanan, bugünkü görünümünü ise milattan sonra 118 ile 125 yılları arasındaki çalışmalardan sonra kazanan Pantheon, Roma İmparatorluğu’nun Hristiyanlığa geçmesinin ardından 7. yüzyıldan bu yana Katolik Kilisesi’ne bağlı bazilika olarak kullanılıyor.

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