Ressam Neş'e Erdok'un son dönem eserleri İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak
85 yaşındaki ressam Neş'e Erdok'un, son iki yılda ürettiği yapıtlardan oluşan 37. kişisel sergisi sanatseverlerle buluşacak.
İstanbul
Yapı Kredi bomontiada Galeri'de 20 Şubat'ta açılacak sergi, her gün 11.00-19.00'da ziyaret edilebilecek.
Türk resminin önde gelen temsilcilerinden Erdok, sergideki eserlerinde günlük yaşamdan portreleri ve dünyada yaşanan güncel toplumsal konuları ele aldı.
Sergi 8 Mart'ta sona erecek.
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