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Kültür

Ressam Neş'e Erdok'un son dönem eserleri İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak

85 yaşındaki ressam Neş'e Erdok'un, son iki yılda ürettiği yapıtlardan oluşan 37. kişisel sergisi sanatseverlerle buluşacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Ressam Neş'e Erdok'un son dönem eserleri İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak

İstanbul

Yapı Kredi bomontiada Galeri'de 20 Şubat'ta açılacak sergi, her gün 11.00-19.00'da ziyaret edilebilecek.

Türk resminin önde gelen temsilcilerinden Erdok, sergideki eserlerinde günlük yaşamdan portreleri ve dünyada yaşanan güncel toplumsal konuları ele aldı.

Sergi 8 Mart'ta sona erecek.


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