"Reel Palestine Film Festivali"nde 150'den fazla film gösterildi
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bu yıl 8'incisi düzenlenen "Reel Palestine Film Festivali" yaklaşık 17 bin kişinin katılımıyla sona erdi.
İstanbul
Büyük çoğunluğu Filistin konulu kısa ve uzun metraj yapımlardan oluşan 150'den fazla film, 10 gün süren festivalde izleyiciyle buluştu.
Dubai'deki sinema platformu Cinema Akil'de 27 Ocak-5 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen festivalin seçkisinde ödüllü yönetmenlerin filmleri de yer aldı.
İsrail doğumlu Filistin asıllı yönetmen Maha Haj'ın "Mediterranean Fever (Akdeniz Ateşi)", Jumana Manna imzalı "Foragers (Avcılar)", Nicola Zambelli'nin yönettiği "Sarura" ve Firas Khoury'nin yönettiği "Alam" gibi yapımların yanı sıra Filistin temalı çok sayıda kısa film gösterildi.
Sinema salonlarında ve açık havada gerçekleştirilen film gösterimleri, yönetmenlerle söyleşi, atölye etkinliklerinin yanı sıra festival kapsamında hazırlanan çarşı alanında Filistin temalı el sanatları, yemek ve giyim eşyaları da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
"Filistin davasına dair farkındalık oluşturmak" üzere 2014'te BAE'de gönüllü olarak başlatılan "Reel Palestine" adlı oluşum, her yıl düzenlediği film festivalleriyle Filistinli sinemacılara destek olmayı amaçlıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.