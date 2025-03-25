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Kültür

Rami Kütüphanesi'nde yarın "Masallarla Tekne Orucumu Açıyorum" etkinliği düzenlenecek

Rami Kütüphanesi'nde yarın, çocuklara ramazanın manevi atmosferini yaşatmak amacıyla "Masallarla Tekne Orucumu Açıyorum" etkinliği düzenlenecek.

Ahmet Esad Şani  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
Rami Kütüphanesi'nde yarın "Masallarla Tekne Orucumu Açıyorum" etkinliği düzenlenecek

İstanbul

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Ümit Yaşar Özkan ve Elif Konar Özkan eşliğinde gerçekleştirilecek.

Çocukları masallar ve geleneksel oyunlarla dolu özel bir dünyaya davet eden etkinliğe, 4-8 yaş arası minikler katılabilecek.

Etkinlikte, eğlenceli ve öğretici yaklaşımla çocuklara oruç kavramı anlatılacak.

Rami Kütüphanesi Salon 136'da yapılacak etkinlik, saat 12.45'te başlayacak.

Etkinlikte çocuklar, oruç tutma bilinci kazanmalarına yardımcı olan "tekne orucu" geleneğini, öğle ezanıyla oruç açarak deneyimleyecek. Sabır, paylaşma ve dayanışma gibi ramazanın temel değerleri de masallar ve oyunlarla pekiştirilecek.

Çocuklara hem kültürel mirası tanıtmanın hem de ramazanın manevi atmosferini yaşatmanın amaçlandığı etkinliğe katılım için detaylı bilgiye "ramikutuphanesi.gov.tr" adresinden ulaşılabilir.

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