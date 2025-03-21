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Kültür

Ramazanın ikinci yarısında cami mahyaları, aile vurgusu taşıyan yazılarla süslendi

Ramazanın ikinci yarısında camilere, "Aile Yılı" dolayısıyla ailenin önemini vurgulayan mesajların olduğu mahyalar asıldı.

Yusuf Soykan Bal  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Ramazanın ikinci yarısında cami mahyaları, aile vurgusu taşıyan yazılarla süslendi

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Aile Yılı" dolayısıyla ramazanın ikinci yarısında camilerdeki mahyalar, ailenin önemini vurgulayan mesajlarla süslendi.

Ülke genelinde camilere "Aile toplumun temelidir", "Ailemiz geleceğimiz", "Ailemiz servetimiz", "Allah'ın rahmeti, peygamberin sünneti, en hayırlınız ailesine iyi davranandır", "Dünyadaki cennetimiz: Aile" yazılı mahyalar asıldı.

Bakan Göktaş'ın paylaşımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ramazan, kadim değerlerimizin ve geleneklerimizin tazelendiği bir iklimdir. Bu mübarek ayda asırlık mahya geleneğimizi, toplumun en kıymetli yapı taşı olan aileye dair mesajlarla buluşturduk. 81 ilimizde mahyalarımız 'Aile Toplumun Temelidir' ve 'Ailemiz Geleceğimiz' mesajlarıyla yanıyor. Asırlık güzel geleneğimiz, Aile Yılı vesilesiyle şehirlerimizi olduğu kadar gönüllerimizi de aydınlatsın. Biz büyük bir aileyiz."

Bakan Göktaş, paylaşımında camilerdeki mahyaların yer aldığı videoya da yer verdi.

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