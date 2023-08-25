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Kültür

"Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör" 29 Aralık'ta vizyona girecek

Türkiye'nin sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa'nın yeni sinema filmi "Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör", 29 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak.

Fatih Türkyılmaz  | 25.08.2023 - Güncelleme : 25.08.2023
"Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör" 29 Aralık'ta vizyona girecek

İstanbul

İSF Studios yapımı Rafadan Tayfa serisinin son filminde, çizgi karakter Hayri'nin geçmiş ile gelecek arasındaki macerası beyazperdeye taşınacak.

Yönetmen İsmail Fidan, AA muhabirine, yaklaşık 100 kişilik ekiple çalıştıklarını belirterek, "İSF Studios ailesi olarak her yeni Rafadan Tayfa projemizde alanında uzman danışmanlarımızın da katkılarıyla, içeriğin her harfini, görselin her karesini, müziğin de her notasını bir üst noktaya taşımayı hedefliyoruz." dedi.

Bugüne kadar yaptıkları projelerle önemli başarılar elde ettiklerini dile getiren usta yönetmen, şunları söyledi:

"Vizyona giren 3 filmimizin kırdığı rekorların ve elde ettiği gişe başarısının, bu büyük çabanın bir ürünü olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. İlk filmimizden itibaren hep kendi rekorumuzu kırmış ve sayısız başarıya imza atmış bir stüdyoyuz. Yeni sinema filmimiz olan 'Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör'ün de serinin diğer filmleri gibi seyircimizin desteğiyle başta gişe olmak üzere sayısız başarıya imza atacağını düşünüyorum."

İsmail Fidan'ın hem yönetmenliğini yaptığı hem de müziklerini hazırladığı filmin senaryosunu Arzu Yurtseven kaleme aldı.

Serinin ilk filmi "Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası" 2 milyon, "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" 3,5 milyon, serinin son filmi "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa" ise 2 milyon 850 bin seyirciye ulaştı.

Ayrıca, serinin son filmi Galaktik Tayfa, tüm kategorilerde 2023'ün en çok izlenen sinema filmi oldu.

Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör'ün konusu ise şöyle:

"Uzaya çıkan en genç insan olarak oldukça popüler olan Hayri'nin 'Yüzyılın icadı' olarak tanıttığı ve mühendislik harikası olarak tasarladığı 'Hayrimatör', Zobi'nin de desteğiyle çalıştırılır. Ancak bu kez de kötüler devreye girecektir. İcadı kötülerin ele geçirmesi halinde tüm dünya büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacaktır. Hayri, Kamil, Akın, Sevim, Hale ve Mert'i bu kez hiç olmadığı kadar zorlu bir görev beklemektedir."

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