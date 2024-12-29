Dolar
35.08
Euro
36.59
Altın
2,621.61
ETH/USDT
3,406.00
BTC/USDT
95,148.00
BIST 100
10,025.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

PTT Pul Müzesi 100 binden fazla ziyaretçiyle rekor kırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Pul Müzesi'nin 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayarak rekor kırdığını bildirdi.

Serhat Tutak  | 29.12.2024 - Güncelleme : 29.12.2024
PTT Pul Müzesi 100 binden fazla ziyaretçiyle rekor kırdı

Ankara

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, müzenin ziyaretçi sayısına ilişkin bilgi verdi.

2013'te hizmete açılan PTT Pul Müzesi'nin, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kadar uzanan geniş bir koleksiyonla ziyaretçilerini karşıladığını belirten Uraloğlu, Osmanlı döneminde tedavüle sunulan ilk posta pullarından Cumhuriyet dönemine kadar farklı tarihi ve özel günleri anlatan 870 bin pul ile 70 bin filatelik zarfın müzede arşivlendiğini kaydetti.

Uraloğlu, ziyaretçilerin, müzede 10 bin pulu yakından inceleme fırsatı bulduklarına dikkati çekerek, "Geçmişten günümüze iletişim alanında yaşanan süreçlerin aynası niteliğindeki PTT Pul Müzesi, 2024'te, geçen yıla göre yüzde 30 artışla 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Müze, yalnızca filatelik ürünlerle değil, sosyal ve kültürel etkinlik alanlarıyla da ziyaretçilere eşsiz deneyim sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Müzedeki çocuk kulübünde kısa animasyon filmlerle pul koleksiyonculuğunu öğrenen çocukların kendi pullarını tasarlama imkanı bulduklarını belirten Uraloğlu, müzede, öğrenciler başta olmak üzere, her yaş grubundan ziyaretçinin tarihin izlerini ve filatelik kültürünü keşfettiğini ifade etti.

Müzenin, yalnızca koleksiyon alanı değil, geçmişle bugün arasındaki güçlü bağ kuran bir kültür merkezi olduğuna işaret eden Uraloğlu, "PTT Pul Müzesi, ülkemizin iletişim tarihine tanıklık etmek isteyen herkesi bekliyor. Modernleşen dünyada, geçmişin izlerini koruyarak filatelik kültürü yeni nesillere aktarmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hafta içi her gün ziyarete açık

Ziyaretçiler, PTT Pul Müzesi'nde tedavüle sunulan pulların yanı sıra ilk gün zarfları ve diğer filatelik ürünleri satın alabiliyor ve kişisel pul yaptırma hizmetinden de faydalanabiliyor.

Müze, dini ve milli bayramlar hariç, hafta içi her gün 09.00-17.00 saatlerinde ücretsiz ziyaret edilebiliyor.

Müze Kafe ise ziyaretçilere dinlenme ve yemek yeme imkanı sunuyor.

Özellikle öğrenci grupları, tarih ve kültürle iç içe bir deneyim yaşayarak pulların tarihini ve kültürünü yerinde öğreniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yeni GAP Eylem Planı'nı daha gelişmiş bir bölge inşası için bir ufuk olarak görüyoruz
Pamukkale 2024'e dolu veda edecek
Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi
Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Benzer haberler

PTT Pul Müzesi 100 binden fazla ziyaretçiyle rekor kırdı

PTT Pul Müzesi 100 binden fazla ziyaretçiyle rekor kırdı

Türkiye'den 8 kişilik heyet Kazakistan'daki uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet