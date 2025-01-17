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Kültür

Pompei Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda termal banyo keşfedildi

İtalya'daki antik kent Pompei'de yapılan kazılarda, şehrin elit isimlerinden birine ait olduğu belirtilen evde, termal banyo alanı bulundu.

Barış Seçkin  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
Pompei Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda termal banyo keşfedildi

Roma

Pompei Arkeolojik Kenti'nden yapılan açıklamaya göre, milattan sonra (MS) 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlamasının ardından toprak altında kalan tarihi Roma şehrinde büyük bir termal banyo kompleksi ortaya çıkarıldı.

Uzmanlar, söz konusu keşfin, Pompei'nin "Regio IX" bölgesinin 10. bloğunda özel bir mülkteki kazılarda yapıldığını ve bunun, Pompei'de bugüne kadar bulunan en büyük, en gelişmiş termal banyo olduğunu belirtti.

Termal banyonun ziyafetlerin verildiği bir yemek salonuna bağlandığı ifade edildi.

MS 79 yılında Vezüv Yanardağı'ndaki büyük patlamada lav ve küllerin altında kalan Pompei Antik Kenti'nde arkeologların kazı çalışmaları devam ediyor. Arkeologlar, dönem dönem önemli keşifler yaparken, büyük patlamada ölenlerin kalıntılarını da çıkarıyor. Napoli yakınlarındaki Pompei, her yıl binlerce turistin İtalya'da en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

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