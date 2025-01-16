Dolar
35.46
Euro
36.61
Altın
2,707.71
ETH/USDT
3,334.20
BTC/USDT
99,303.00
BIST 100
9,759.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Piyanist Fazıl Say ve keman virtüözü Patricia Kopatchinskaja aynı sahneyi paylaşacak

Piyanist Fazıl Say ve Moldovalı keman virtüözü Patricia Kopatchinskaja, 14 Mart'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) konser verecek.

Ahmet Esad Şani  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Piyanist Fazıl Say ve keman virtüözü Patricia Kopatchinskaja aynı sahneyi paylaşacak

İstanbul

Konser, Fazıl Say'ın yeni eseri "Kaybolan Çığlıklar Sonatı" ile Kopatchinskaja'nın "Unisolo" adlı eserlerinin dünya prömiyerine de ev sahipliği yapacak.

Hem kemancının hem piyanistin kendi besteleriyle bir duo program sunacak olmasıyla dikkati çeken konserde, müzisyenler eserlerini ilk kez seslendirilecek.

Prömiyer eserlerinin yanı sıra konser programında iki eser daha yer alacak. Polonyalı müzisyen ve besteci Karol Szymanowski'nin 1915'te keman ve piyano için yazdığı ve üç şiirden oluşan "Mitler" eseri ve Beethoven'in piyano ve keman için 1804'te besteleyerek, keman sanatçısı Roldolphe Kreutzer'e ithaf ettiği "Kreutzer" sonatı dinleyicilerle buluşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 2024 yılında 54,7 milyar lira evde bakım yardımı ödemesi gerçekleştirdik
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a çıktı
İzmir'de maaşları eksik yatan Konak Belediyesi çalışanları "uyarı eylemi" yaptı
1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 3 bin 226 terörist etkisiz hale getirildi
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın yeniden yargılanmasına başlandı

Benzer haberler

Piyanist Fazıl Say ve keman virtüözü Patricia Kopatchinskaja aynı sahneyi paylaşacak

Piyanist Fazıl Say ve keman virtüözü Patricia Kopatchinskaja aynı sahneyi paylaşacak

Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Tekfen Filarmoni Orkestrası, yurt içi ve dışında 4 konser verecek

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu AKM'de konser verecek

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu AKM'de konser verecek
OneRepublic'in İstanbul konserinin tarihi ve mekanı değişti

OneRepublic'in İstanbul konserinin tarihi ve mekanı değişti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet