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Kültür

Piyanist Fazıl Say, ABD turnesine çıkmaya hazırlanıyor

Usta piyanist ve besteci Fazıl Say, şubat ayında ABD turnesine çıkacak.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 26.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
Piyanist Fazıl Say, ABD turnesine çıkmaya hazırlanıyor

Ankara

Say, ABD turnesi kapsamında ilk konserlerini 1-2 Şubat'ta Baltimore'da verecek. Baltimore'daki konserlerin ilkinde Fazıl Say, ünlü çellist Nicolas Altstaedt ile aynı sahneyi paylaşacak.

Bu konserlerin ardından ünlü piyanist turneye, kendi eserlerinden oluşan özel resital programıyla devam edecek.

Sanatçı, 4 Şubat'ta Chicago'da, 6 Şubat'ta Philadelphia'da, 7 Şubat'ta başkent Washington'da konser verecek. Turnenin son konseri ise 8 Şubat'ta ise Wayne-New Jersey'de olacak.

Fazıl Say konserlerinde, aralarında yenilerinin de bulunduğu kendi eserlerinden oluşan özel bir repertuvar sunacak.

Klaros, Yeni Hayat Sonatı, Nazım, Ses, Kumru Ballad, Babam Ahmet Say, İstanbul'da Bir Kış Sabahı, Kaz Dağları Türküsü, Küçük Kara Balık, Kara Toprak, İnsan İnsan Piyano Çeşitlemeleri, Summertime, Alla Turca Jazz, Paganini Jazz, usta piyanistin piyanosundan dinlenebilecek eserler arasında yer alıyor.

Fazıl Say'ın turne kapsamında vereceği resitallerde, yeni bestelerinden Kehanetler Tapınağı "Klaros" da seslendirilecek. Eserlerinde çoğu zaman kendi kültürünün izlerini takip eden ve müziğini besleyen coğrafyanın hikayelerine yer veren Fazıl Say, bu kez İzmir çevresindeki İon kenti Kolofon'un kutsal alanı sayılan ve milattan önce yüzlerce yıl kralların, devlet adamlarının kahinlere başvurduğu bir kehanet merkezi olan Klaros'un hikayesini dinleyiciyle buluşturacak.

"Bu turnenin müzik dünyası için keşfedilmeye değer olduğuna inanıyorum"

Fazıl Say, konserlerine ilişkin yaptığı açıklamada, kendi bestelerinden oluşan solo konser turnesiyle ilk kez ABD'deki izleyicilerle buluşacağı için heyecanlı olduğunu belirtti.

Usta piyanist, "Bu turnenin müzik dünyası için keşfedilmeye değer olduğuna inanıyorum. Bir besteci-piyanist olarak, çeşitli stillerdeki eserlerimin tek bir programda yer aldığı böylesine geniş bir sunumu, Türkiye'den dünyaya evrensel bir ses iletmek ve klasik müzik dünyasına katkıda bulunmak için bir fırsat olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

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