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Kültür

Perge Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında farklı dönemlere ait 5 heykel bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Perge Antik Kenti'nde, "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında gerçekleştirilen kazılarda farklı dönemlere ait 5 heykelin gün yüzüne çıkarıldığını bildirdi.

Fatih Gökbulut  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Perge Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında farklı dönemlere ait 5 heykel bulundu

Ankara

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, alt kısmında, bir yunusun üzerinde oturan aşk tanrısı Eros ile bir bütünlük oluşturan ve yaklaşık 2 metre yüksekliğinde olan Afrodit heykelinin ilk incelemelere göre, MS 2. yüzyıla tarihlendirilen bir Roma İmparatorluk Dönemi replikası olduğunun düşünüldüğü belirtildi.

Afrodit heykelinin hemen yanında ortaya çıkarılan diğer heykelin ise 187 santimetre yüksekliğinde, ayakta duran giyimli bir kadın heykeli olduğu aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İlk belirlemelere göre, bu heykel Severuslar dönemine ait özellikler göstermektedir. Yine aynı alanda, benzer özelliklere sahip giyimli bir kadın heykeli iki parça olarak ele geçirilmiştir. Kentin doğu caddesinde yürütülen kazı çalışmaları sırasında yan yana olarak ortaya çıkarılan giyimli bir kadın heykeli ile giyimli bir erkek heykeli diğer iki eserimizdir. Perge'nin heykeltıraşlık geleneğine dair yeni ipuçları sağlayan bu keşifler, dönemin sosyal yapısını ve sanatsal üretim süreçlerini anlamaya katkı sağlamaktadır."



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