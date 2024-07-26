Dolar
32.96
Euro
35.83
Altın
2,385.65
ETH/USDT
3,258.00
BTC/USDT
67,581.00
BIST 100
10,891.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesindeki Merkez Camii Meydanı'nda halka hitap ediyor
logo
Kültür

Pera Palace Hotel'deki "Atatürk Müze Odası" yeniden ziyarete açılacak

İlk misafirlerini 1895'te düzenlenen açılış balosuyla ağırlamaya başlayan Pera Palace Hotel'de, Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı oda ziyaretçilere açılacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 26.07.2024 - Güncelleme : 26.07.2024
Pera Palace Hotel'deki "Atatürk Müze Odası" yeniden ziyarete açılacak

Istanbul

Atatürk'ün kritik dönemlerde ülke için büyük önem taşıyan kararları buradaki çalışmaları sırasında aldığı 101 numaralı odanın 2 aylık bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Oda, 1 Ağustos itibarıyla 10.00-11.00 ve 15.00-16.00 saatlerinde gezilebilecek. Müze ziyaretleri, oturum başı 50 kişiyle sınırlı olacak.

Atatürk Müze Odası'nı ziyaret için biletlere "www.passo.com.tr" adresinden ulaşılabilir.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
DMM, "Asos sahilinde Sahil Güvenlik ile mülteciler arasında çatışma çıktığı" iddialarını yalanladı
Kartal'da çatısında çökme meydana gelen bina boşaltıldı
"HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı" tanıtıldı

Benzer haberler

Pera Palace Hotel'deki "Atatürk Müze Odası" yeniden ziyarete açılacak

Pera Palace Hotel'deki "Atatürk Müze Odası" yeniden ziyarete açılacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet