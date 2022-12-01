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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 29. Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun da katılımıyla milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü ve Bahattin Sofuoğlu’nu kabul ediyor. MİT'in yerel güvenlik güçleriyle koordineli operasyonu sonucu Suriye'nin kuzeyinde, aralarında Barış Pınarı sözde alan sorumlusunun da olduğu 5 DEAŞ'lı terörist yakalandı.
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Kültür

Penelope Cruz ve Antonio Banderas'ın başrollerini paylaştığı "Resmi Yarışma" izleyici ile buluşacak

Gaston Duprat ve Mariano Cohn'un birlikte yönettiği yapım, iyi bir film yapabilmek için ünlü bir film yapımcısı ile anlaşan zengin bir iş adamının hikayesini konu ediniyor.

Melik Fırat Yücel   | 01.12.2022
Penelope Cruz ve Antonio Banderas'ın başrollerini paylaştığı "Resmi Yarışma" izleyici ile buluşacak

Istanbul

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 9 film vizyona girecek.

"Vahşi Gece"

Tommy Wirkola'nın yönetmenliğini üstlendiği "Vahşi Gece"nin başrollerini David Harbour, John Leguizamo ve Beverly D'Angelo paylaştı.

Gerilim, aksiyon ve komedi unsurlarını bir arada barındıran filmin konusu özetle şöyle:

"Bir grup paralı asker, Noel akşamı zengin bir ailenin evine girip içerideki herkesi rehin aldığında sürpriz bir dövüşçünün, Noel Baba'nın da orada olacağına hazırlıklı değildir ve Noel Baba, onlara neden bir aziz olmadığını göstermek üzeredir."

"Acil Durumda Jane'i Ara"

Elizabeth Banks, Sigourney Weaver, Chris Messina, Wunmi Mosaku ve Kate Mara'nın rol aldığı "Acil Durumda Jane'i Ara", içine düştüğü zor durumdan kurtulmaya çalışırken hayatı tamamen değişen bir kadının hikayesini aktarıyor.

Yönetmenliğini Phyllis Nagy'in üstlendiği filmin senaryosunu, Roshan Sethi ve Hayley Schore kaleme aldı.

"Decibel"

Güney Koreli sinemacı In-ho Hwang'ın filmi "Decibel", bir stadyuma bomba yerleştirildiğini öğrendikten sonra ailesinin ve masum insanların hayatını kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişen eski kıdemli Yüzbaşı Do-yeong'un mücadelesini anlatıyor.

Korku, dram ve aksiyon türündeki filmin başrollerinde Rae-won Kim, Lee Jong-Suk ve Cha Eun-Woo oynadı.

"Buğday Tanesi"

Milletvekili Serkan Bayram'ın yaşam hikayesinden esinlenen "Buğday Tanesi", engelli bir bireyin mücadelesini beyaz perdeye taşıyor.

Şarkıcı Kutsi, Yeliz Akkaya ve Deniz Arna'nın başrollerinde oynadığı filmin yönetmen koltuğunda Doğan Ümit otururken, müziklerini ise Yıldıray Gürgen yaptı.

"Çakallarla Dans 6"

Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu ve Didem Balçın'ın başrollerini paylaştığı Murat Şeker'in devam filmi "Çakallarla Dans 6"da, ekibin maceraları bu kez yurt dışına taşınıyor.

"Necronomicon Kara Büyüsü"

Mehmet Deniz Karakuzu, Belinay Açıkbaş ve Zöhre Alsan'ın rol aldığı, korku filmi "Necronomicon Kara Büyüsü", tehlikeli büyü kitabı Necronomicon'un yol açtığı olayları sinema perdesine yansıtıyor.

Haftanın animasyonları

Mohammed Kheirandish'in yönettiği Türkiye, İran ve Rusya yapımı "Yunus Çocuk" ile Kanadalı yönetmen Sean Patrick O'Reilly'in filmi "Panda ve Sevimli Canavarlar" animasyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

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