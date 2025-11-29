Dolar
42.51
Euro
49.33
Altın
4,219.25
ETH/USDT
3,036.50
BTC/USDT
91,004.00
BIST 100
10,898.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Özbekistan'ın Andican şehri, 2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Daimi Konseyi, Özbekistan'ın Andican şehrini 2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan etti.

Meiramgul Kussainova  | 29.11.2025 - Güncelleme : 29.11.2025
Özbekistan'ın Andican şehri, 2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi

Astana

TÜRKSOY'dan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısındaki 2025 Türk Dünyası Kültür Başkenti Aktau'da, TÜRKSOY Üyesi Ülkeler Kültür Bakanları Daimi Konseyi 42. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.

Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Aida Balayeva'nın başkanlığında düzenlenen toplantıya, Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov, Türkmenistan Kültür Bakanı Atageldi Şamıradov, Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Azerbaycan Kültür Bakan Yardımcısı Murad Hüseynov, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakan Yardımcısı Askaralı Madaminov ile TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Toplantı sonrası yayımlanan sonuç bildirisine göre, 2025 Türk Dünyası Kültür Başkenti programı çerçevesinde Aktau'da yıl boyunca yürütülen faaliyetler takdirle karşılandı.

​​​​​​​Ayrıca, Özbekistan'ın Andican şehri, 2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi.

2027'de de Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanını Türkiye'nin üstlenmesi ve ünvanı alacak şehrin ilerleyen tarihlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilmesi kararı alındı.

Bunun yanı sıra Daimi Konsey tarafından TÜRKSOY'un "2026-2028 Strateji Belgesi" memnuniyetle karşılandı ve teşkilatın gelecek sene yapacağı faaliyetlerin programı onaylandı.

Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde devlet başkanları tarafından kabul edilen "TÜRKSOY'un Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi Kararı" doğrultusunda, TÜRKSOY Genel Sekreterliği tarafından "TÜRKSOY'un Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesine İlişkin Taslak Belge"nin hazırlanması ve TÜRKSOY 43. Dönem Daimi Konsey Toplantısı'nın 2026'da Özbekistan'ın Andican şehrinde düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı" davasında ara karar
Çeşme'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Karadeniz'de yangın çıkan "KAIROS" gemisinden kurtarılan 25 personel Kocaeli'deki limana getirildi
Mecidiyeköy'de metrobüs arızası seferleri aksattı
İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Ayhan: Talebimiz İsrail'in adalet önünde soykırımın hesabını vermesi

Benzer haberler

Özbekistan'ın Andican şehri, 2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi

Özbekistan'ın Andican şehri, 2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi

TÜRKSOY'un "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ünvanı törenle Aktau'dan Andican'a devredildi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda finale yükseldi

Türk şirketinden Semerkant'ın elektrik dağıtımına 1 milyar dolarlık yatırım

Türk şirketinden Semerkant'ın elektrik dağıtımına 1 milyar dolarlık yatırım
Özbekistan'da "Gelecek Mirası" Uluslararası Ödülleri sahiplerini buldu

Özbekistan'da "Gelecek Mirası" Uluslararası Ödülleri sahiplerini buldu
Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 81. yılı

Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 81. yılı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet