Otuz yıldır biriktirdiği mizah kültürünü yansıtan illüstrasyon koleksiyonunun ilk sergisini açtı
Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Aydın Mungan, yaklaşık 30 yıldır biriktirdiği Türk illüstratörlerin orijinal çizimlerinin bulunduğu karikatür, grafik tasarım, çizgi roman ve mizah dergilerinin yer aldığı koleksiyonunu sanatseverlerle buluşturdu.
Ankara
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Aydın Mungan, çocukluğunda babasının yönlendirmesiyle pul koleksiyonculuğuna başladı.
Daha sonra okuduğu kitap ve çizgi romanların anlattığı hikayelerden etkilenen Mungan, karikatür, grafik tasarım, çizgi roman ve mizah dergilerinin orijinal çizimlerini toplamaya başladı.
Mungan, aynı üniversitede görevli eşi Prof. Dr. Ayça Görkem Mungan'ın desteğiyle müzayede ve sahaflardan en eskisi 1918'e ait yaklaşık 500 eser biriktirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığının "Cumhuriyet'in 102. Yılında 102 Sergi Projesi" kapsamında Ankara'ya davet edilen Mungan, koleksiyonundaki yaklaşık 70 eseri, Rahmi M. Koç Müzesi'nde "İllüstrasyon Ustaları ile Yüzyıllık Yolculuk-Asra Uzanan Çizgi" sergisiyle meraklılarının beğenisine sundu.
Yaklaşık 30 yıldır, koleksiyonerlik yapan Mungan, AA muhabirine, kendisi gibi düşünen insanlarla yaptığı sohbetlerde bu eserlerin arkasında özel bir kültürel mirasın olduğunu anladığını söyledi.
İlerleyen zamanlarda bu eserleri toplamaya karar verdiğini belirten Mungan, şöyle konuştu:
"Yurt dışına yaptığım gezilerde Belçika'da, Fransa'da, İtalya'da bu tür müzeleri çok görmüştüm. Ama bizim ülkemizde maalesef yoktu. Bir gün bunu gerçekleştirmeyi istiyordum. İtalya'dan online müzayede Corto Maltese'nin orijinal çiziminin olduğu bir kitabını almıştım. Parasını da ödemiştim, eseri bana göndermemişlerdi. Çok şaşırmıştım. Neden göndermediklerine dair 'Gönderebiliriz ama bize koleksiyonerlik numaranızı göndermeniz lazım. Çünkü bu bizim kültürel mirasımız' dediler. Buradaki eserlere ben de aynı gözle bakıyorum."
Koleksiyonunda, 1918'den bugüne kadar Türk illüstrasyon sanatına önemli katkılarda bulunmuş kişilerin orijinal çizimlerinin bulunduğuna işaret eden Mungan, bu çizimlerin Anadolu'nun kültürel hayatını, zenginliğini, insan yapısını, sosyal ilişkilerini, çalkantılı dönemlerini, siyasi yapısını, ekonomisini, değişkenliklerini zaman tüneli içerisinde sunduğunu dile getirdi.
"Amacım bu kültürel mirası sonraki kuşaklara aktarmak"
Mungan, kendisinde 1918'e ait Cemil Cem'in 1910'da çıkarmaya başladığı Cem dergisinde yer alan orijinal eserin de bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Koleksiyonumda, 1940'lı yıllardan Cemal Nadir'in eserleri var. Bu eserlerde o dönemin dokusunu, yapısını görmeniz mümkündür. İkinci Dünya Savaşı sırasındaki zorlukları anlatan eserler var. 1950'liler Mustafa Eremektar, Firuz Aşkın'lar ve Münif Fehim'ler olarak devam ediyor. Daha sonra Galip Tekin, Nuri Kurtcebe gibi son derece Türk illüstrasyon tarihinde ilk kez fantastik bilim kurgu çizimlerini yapan üstatlarla devam etmekte. Yine Turan Selçuk ya da Oğuz Aral gibi üstatların yurt dışındaki sergilerinde yer alan orijinal eserler burada sergilenmektedir. Amacım bu kültürel mirası sonraki kuşaklara aktarmak ve bu kültürel mirası yaparak bizlere veren illüstratörlerimize saygı duruşu niteliğindedir. Bu koleksiyon kalıcı bir müze haline gelirse halkımızın bununla daha iyi bir ilişki kurmasını sağlayabilirsem dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacağım."
Koleksiyondaki bütün eserlerin kendisi için çok kıymetli olduğunu ve değer biçemeyeceğini dile getiren Mungan, sanatseverleri 2 Nisan'a kadar açık kalacak sergiye davet etti.
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