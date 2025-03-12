Dolar
36.61
Euro
39.94
Altın
2,914.51
ETH/USDT
1,905.80
BTC/USDT
82,547.00
BIST 100
10,580.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik yeni düzenlemeleri katıldığı "İstanbul Motobike Fuarı"nda açıklıyor BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
logo
Kültür

Ordu'da 600 yıllık caminin restorasyonu tamamlandı

Ordu'da 600 yıllık Eskipazar Camisi'ndeki restorasyon sona erdi.

Hayati Akçay  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
Ordu'da 600 yıllık caminin restorasyonu tamamlandı

Ordu

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından desteklenen çalışmalar kapsamında tarihi Eskipazar Camisi'nin aslına uygun restore edildiği belirtildi.

Caminin ibadete açık olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Altınordu ilçesinin ilk yerleşim yeri olan ve Hacıemiroğulları Beyliği döneminde 1380-1390 yıllarında inşa edilen Eskipazar Camisi, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarıyla ibadete hazır hale getirildi. Ekipler, restorasyon projesi kapsamında harim, mahfil, cami cephesi, çatı, minare, şadırvan, tuvalet ve çevre düzenlemelerini kapsayacak detaylı bir çalışma gerçekleştirerek tarihi camiyi geleceğe taşıdı."

Açıklamada, restorasyonun tamamlanması dolayısıyla camide 14 Mart'ta program düzenleneceği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "emekli bayram ikramiyesi artışına" ilişkin açıklama
Terör örgütü PKK'nın Güvenpark'taki saldırısının üzerinden 9 yıl geçti
Niğde'de mumya satmaya çalışan 6 şüpheli yakalandı
Ümraniye'de organize sanayi bölgesindeki hurdalık alanda çıkan yangın söndürüldü
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Yeni bir anlaşma ancak iki devletin işbirliğiyle olabilir

Benzer haberler

Ordu'da 600 yıllık caminin restorasyonu tamamlandı

Ordu'da 600 yıllık caminin restorasyonu tamamlandı

Ordulu kadınların ürettiği butik çikolatalar e-ticaretle satılacak

Tek eliyle işlediği ürünlerin satışıyla ailesinin geçimine katkı sağlıyor

Kar fındıkta verim kaybına neden olmadı

Kar fındıkta verim kaybına neden olmadı
Ordu'nun zorlu yollarında ambulans sirenini kadın paramedikler çalıyor

Ordu'nun zorlu yollarında ambulans sirenini kadın paramedikler çalıyor
Milli wushucu Berna Tut, Dünya Kupası'nda altın madalya hedefliyor

Milli wushucu Berna Tut, Dünya Kupası'nda altın madalya hedefliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet