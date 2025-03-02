Opera, sinema ve müzik alanında eserler veren sanatçı: Altan Günbay

İstanbul
Opera, sinema ve müzik alanında eserler veren çok yönlü sanatçı Altan Günbay'ın vefatının üzerinden 11 yıl geçti.
Günbay, 19 Ocak 1931'de Konya'da dünyaya geldi. Ankara Gazi Lisesi'nde eğitiminin ardından Ankara Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nden mezun olduktan sonra hocası Prof. Carl Ebert'in önerisiyle Almanya'da şan eğitimini geliştirmek için masterclass düzeyinde eğitimini tamamladı.
Sahneye ilk defa 1954'te "Cavalleria Rusticana" operasıyla çıkan Günbay, Ankara Devlet Opera ve Balesinde çalıştı.
"Othello", "Lucia" , "Carmen" ve "Salome" gibi 20 operada başrol oynayan Günbay, 1969'da İstanbul Devlet Opera ve Balesinin kurulmasıyla İstanbul'a yerleşti.
Sanat hayatının başlangıcına dair bir röportajında Günbay, "Ben küçükken konservatuvarın keman bölümüne girdim. Annem çok ileri görüşlü bir bayandı. İlk gazeteyi çıkaran, ilk şapka giyen, ilk Konya milletvekili olmasına rağmen beni konservatuvara göndermek istemedi. 'Çalgıcı mı olacaksın' dedi. Yıllarca keman dersi almıştım. O gün onu dinleyip, konservatuvara gitmekten vazgeçmiştim." ifadelerini kullanmıştı.
Usturaya vurulmuş başı, ince bıyıkları ve karakteristik ifadeleriyle Türk sinemasının önemli karakter oyuncularından biri olan Altan Günbay, üstlendiği kötü adam rollerini başarıyla canlandırarak, kendisine ün getiren fiziğini de uzun yıllar korudu.
"Türkiye'nin "Yull Brynner"i olarak tanındı"
Usta sanatçı, İstanbul'da 30 yıl boyunca sürdürdüğü solist sanatçılığının yanı sıra rejisörlük ve müdür yardımcılığı görevlerinde de bulundu.
Günbay, 1964'te "Şehrazat" filmiyle sinemaya başladı ve 250'den fazla filmde oynadı.
Aslında kel olmadığı halde saçlarını kazıttığı için bir zamanlar Türkiye'nin "Yull Brynner"i olarak tanınan Altan Günbay, 1966 yapımı "Altın Çocuk" filminde usta yönetmen Memduh Ün'ün saçlarını kazıtmasını istedikten sonra 18 yıl o imajla gezdi.
Günbay, "Uykusuz Geceler" filminin müziklerini yaptı. "Buğulu Gözler" ve "Bekliyorum" gibi birçok şarkı da besteledi. 1982'de ise "Beni Unutma" ve "Seni Kalbime Gömdüm" filmlerinin yapımcılığını üstlendi.
Sinema filmlerinin yanı sıra dizilerde de oynadı
Sinema filmlerinin yanı sıra dizilerde de rol alan Günbay, son olarak "Çocuklar Duymasın" adlı televizyon dizisinde Haluk karakterinin babasını canlandırdı.
Günbay, 2004 yerel seçimlerinde Demokratik Sol Parti'den İstanbul Bahçeşehir Belediyesi başkan adayı olarak yarıştı.
Türk operasının ünlü sopranolarından Müveddet Günbay ile evli olan sinema ve opera sanatçısı Altan Günbay, 2 Mart 2014'te 82 yaşındayken hayatını kaybetti. Vefatının ardından Günbay için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi. Usta oyuncunun cenazesi Büyükçekmece Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Günbay'ın rol aldığı bazı yapımlar arasında "Polis", "Önce Canan", "Duvardaki Kan", "Seni Kalbime Gömdüm", "Beni Unutma", "Rezil", "Kanunsuz Sokak", "Kana Kan", "Tatlı Tatlı", "Seferim Var", "Pembe Panter", "Hababam Taburu", "Gördüğün Yerde Vur", "Yankesici", "Yalnız Adam", "Tarzan Korkusuz Adam", "Öldüren Şarkı", "Murtaza" ve "Makber" yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.