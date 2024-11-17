Dolar
34.44
Euro
36.29
Altın
2,562.22
ETH/USDT
3,140.40
BTC/USDT
91,250.00
BIST 100
9,389.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'nde konuşuyor
logo
Kültür

Okan Bayülgen'in yeniden kaleme aldığı "Drakula" oyunu, Mart 2025'e kadar sahnelenecek

İrlandalı ünlü yazar Bram Stoker'ın unutulmaz eseri "Drakula" romanındaki karakterlerden hareketle Okan Bayülgen'in yeniden kaleme aldığı ve yönettiği "Drakula" oyunu izleyicilerle buluştu.

Aişe Hümeyra Akgün  | 17.11.2024 - Güncelleme : 17.11.2024
Okan Bayülgen'in yeniden kaleme aldığı "Drakula" oyunu, Mart 2025'e kadar sahnelenecek

İstanbul

BKM ve Kabare Dada'nın ortaklığında sahnelenmeye başlanan ve prömiyeri Maximum Uniq Hall'da gerçekleştirilen oyuna yoğun ilgi gösterildi.

Bayülgen'in Drakula'yı, bugüne kadar birçok sinema filmine de konu olan vampir avcısı "Van Helsing" karakterini Hayko Cepkin'in canlandıracağı oyunun gelecek yıl marta kadar olan biletleri satışa çıktı.

Şef Kemal Alpan'ın yönetimindeki oyundaki orkestrada ünlü caz piyanisti Uraz Kıvaner, caz davulcusu Ayhan Öztoplu, gitarist Sertan Küley ve Kurtalan Ekspres'in bas gitaristi Ahmet Güvenç yer alıyor.

Bayülgen, Drakula'yı yeniden yazarken hikayeyi romanın 77 yıl sonrasına taşıyor. Oyunda ayrıca Gizem Erdem, Nihal Usanmaz, Gökşen Ateş, Devrim Özder Akın, Korhan Başaran, Cüneyt Üstün, Su Sonia Herring, Onur Şenol, Dilay Yıldız ve Gürdal Tak rol alıyor.

Oyunun izleyicilerle buluşacağı diğer tarihler şöyle:

"Bugün Maximum Uniq Hall, 6-8 Aralık Maximum Uniq Hall, 16-17 Aralık Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu, 21-23 Aralık Ankara Congresium, 15-16 Ocak 2025 ile 22-23 Ocak 2025 Maximum Uniq Hall, 27 Ocak 2025 Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM), 10, 11 ve 27 Şubat ile 12, 13 ve 27 Mart Maximum Uniq Hall."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Kars'ta etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü
Eskişehir'de "F-4E Phantom" uçaklarından yer hedeflerine taarruz eğitimi uçuşu
Liman çıkış belgelerine ilişkin esaslar düzenlendi
Palandöken Kayak Merkezi karla kaplandı

Benzer haberler

Okan Bayülgen'in yeniden kaleme aldığı "Drakula" oyunu, Mart 2025'e kadar sahnelenecek

Okan Bayülgen'in yeniden kaleme aldığı "Drakula" oyunu, Mart 2025'e kadar sahnelenecek

"Kamu Ödeme Geçidi" sistemi yenilendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet