Niloya'nın yeni bölümleri 11 milyon görüntülenmeyi aştı
Ekranların sevilen yerli çizgi film kahramanlarından Niloya, 23 Nisan'dan itibaren YouTube kanalında yayınlanan yeni bölümleriyle 11 milyondan fazla izlendi.
İstanbul
Türkiye'nin ilk uzun soluklu yerli çizgi film kahramanı Niloya, 6 milyon aboneye yaklaşan YouTube kanalında yayınlanan hikayelerle 525 milyon saat izlenmeyi aştı.
Niloya, Türkçe kanalının yanı sıra İngilizce, İtalyanca, Portekizce, Arapça, İspanyolca başta olmak üzere toplam 13 kanalda izlenebiliyor.
Miniklerin eğlenerek izlediği yerli çizgi film olan Niloya, psikolog, pedagog ve içerik danışmanlarının ortak çalışmasıyla hazırlanan yeni bölümlerde, kişisel gelişim, doğa sevgisi, hayvan sevgisi, sorumluluk bilinci ve çevre koruma gibi birçok konuda eğitici öğretici mesajları barındırıyor.
Çocukların duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimine katkı sağlayan değerler içeren bölümler, tasarruflu olma, olaylara farklı bakış açıları ile bakabilme, dayanışma ve yeni arkadaşlıklar kurma gibi birçok konuyu eğlenceli bir şekilde aktarıyor.
Çizgi film izlemek her çocuğun hakkı kapsayıcılık misyonu ile işitme engelli çocukların uygun içeriklere erişebilmesi, kelime dağarcıklarının gelişmesine destek olmak amacı ile hayata geçirdiği "Niloya İşaret Dili" kanalı da bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.