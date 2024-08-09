Dolar
33.53
Euro
36.68
Altın
2,431.91
ETH/USDT
2,615.90
BTC/USDT
60,620.00
BIST 100
9,965.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Pendik'te, İETT otobüsünün çarpması sonucu kolonları hasar gören ve boşaltılan binanın yıkımı yapılıyor Lübnan Hizbullahı’nın olası hedeflerinden İsrail'in Hayfa kentinden yayındayız
logo
Kültür

Niloya'nın yeni bölümleri 11 milyon görüntülenmeyi aştı

Ekranların sevilen yerli çizgi film kahramanlarından Niloya, 23 Nisan'dan itibaren YouTube kanalında yayınlanan yeni bölümleriyle 11 milyondan fazla izlendi.

Özlem Limon  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Niloya'nın yeni bölümleri 11 milyon görüntülenmeyi aştı

İstanbul

Türkiye'nin ilk uzun soluklu yerli çizgi film kahramanı Niloya, 6 milyon aboneye yaklaşan YouTube kanalında yayınlanan hikayelerle 525 milyon saat izlenmeyi aştı.

Niloya, Türkçe kanalının yanı sıra İngilizce, İtalyanca, Portekizce, Arapça, İspanyolca başta olmak üzere toplam 13 kanalda izlenebiliyor.

Miniklerin eğlenerek izlediği yerli çizgi film olan Niloya, psikolog, pedagog ve içerik danışmanlarının ortak çalışmasıyla hazırlanan yeni bölümlerde, kişisel gelişim, doğa sevgisi, hayvan sevgisi, sorumluluk bilinci ve çevre koruma gibi birçok konuda eğitici öğretici mesajları barındırıyor.

Çocukların duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimine katkı sağlayan değerler içeren bölümler, tasarruflu olma, olaylara farklı bakış açıları ile bakabilme, dayanışma ve yeni arkadaşlıklar kurma gibi birçok konuyu eğlenceli bir şekilde aktarıyor.

Çizgi film izlemek her çocuğun hakkı kapsayıcılık misyonu ile işitme engelli çocukların uygun içeriklere erişebilmesi, kelime dağarcıklarının gelişmesine destek olmak amacı ile hayata geçirdiği "Niloya İşaret Dili" kanalı da bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milas'taki orman yangınında 131 dekar tarım alanı zarar gördü
Ticaret Bakanlığından domatesleri çöpe döken işletmeye para cezası uygulanması talimatı
İstanbul Havalimanı günlük uçuşta yine Avrupa'nın zirvesinde
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan terörist teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Başbakan Yardımcısı İbrahimovic'i kabul etti

Benzer haberler

Niloya'nın yeni bölümleri 11 milyon görüntülenmeyi aştı

Niloya'nın yeni bölümleri 11 milyon görüntülenmeyi aştı

Rusya'da YouTube'a erişim kısıtlandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet