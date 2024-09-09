Dolar
34.05
Euro
37.57
Altın
2,496.83
ETH/USDT
2,292.80
BTC/USDT
55,350.00
BIST 100
9,699.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu için Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor. Narin Güran’ın dün cansız bedenine ulaşılan yerde Jandarma ekipleri yeniden inceleme yapıyor.
logo
Kültür

Necip Fazıl Kısakürek'in "Bir Adam Yaratmak" eseri beyazperdede izleyiciyle buluşacak

Necip Fazıl Kısakürek'in Türk edebiyatının önemli eserlerinden biri kabul edilen "Bir Adam Yaratmak" eseri, 87 yıl sonra film olacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 09.09.2024 - Güncelleme : 09.09.2024
Necip Fazıl Kısakürek'in "Bir Adam Yaratmak" eseri beyazperdede izleyiciyle buluşacak

İstanbul

Büyük Doğu Yayınları'ndan yapılan açıklamaya göre, William Shakespare'nin "Hamlet"i ile kıyaslanan eser için Kısakürek, "Bugüne kadar yazdığım eserler arasında en bağlı olduğum eserim." demişti.

"Bir Adam Yaratmak" eseri, 1937-1938 yıllarında Muhsin Ertuğrul tarafından ilk kez Şehir Tiyatrolarında sahnelendi. Oyunda "Hüsrev" karakterini de Ertuğrul canlandırdı.

1977'de TRT tarafından dizi haline getirilen tiyatro oyunu, Hüsrev karakterinin yaşadığı ruhi çileyi ele alıyor.

Başrolde Engin Altan Düzyatan olacak

Eserdeki "Hüsrev" karakterini sinema filminde ise ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan oynayacak.

Filmin yapımcılığını Filimetre Medya Yapım üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Murat Çeri oturuyor.

Çekimlerine 7 Ekim'de İstanbul'da başlanacak filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Altan Erkekli, Serpil Tamur, Deniz Barut, Hakan Meriçliler, İsmail Hakkı, Murat Serezli, Gülper Özdemir ve Caner Topçu bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği "Bir Adam Yaratmak" filmi, Türkiye'nin yanı sıra uluslararası alanda da ses getirmeyi hedefliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunceli'de şehit olan askerler son yolculuklarına uğurlandı
AA Genel Müdürü Karagöz: Sosyal medya konusunda inisiyatif almamız küresel medya düzenine katkı sağlama amacı içeriyor
Ada sakinleri "azmanbüs"lerin kaldırılması için dilekçe verdi
MSB, Pençe Kilit Harekatı bölgesinden fotoğraf paylaştı
Google kullanıcıları İstanbul Havalimanı'nı Avrupa'nın en iyisi seçti

Benzer haberler

Necip Fazıl Kısakürek'in "Bir Adam Yaratmak" eseri beyazperdede izleyiciyle buluşacak

Necip Fazıl Kısakürek'in "Bir Adam Yaratmak" eseri beyazperdede izleyiciyle buluşacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet