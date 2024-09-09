Necip Fazıl Kısakürek'in "Bir Adam Yaratmak" eseri beyazperdede izleyiciyle buluşacak
Necip Fazıl Kısakürek'in Türk edebiyatının önemli eserlerinden biri kabul edilen "Bir Adam Yaratmak" eseri, 87 yıl sonra film olacak.
İstanbul
Büyük Doğu Yayınları'ndan yapılan açıklamaya göre, William Shakespare'nin "Hamlet"i ile kıyaslanan eser için Kısakürek, "Bugüne kadar yazdığım eserler arasında en bağlı olduğum eserim." demişti.
"Bir Adam Yaratmak" eseri, 1937-1938 yıllarında Muhsin Ertuğrul tarafından ilk kez Şehir Tiyatrolarında sahnelendi. Oyunda "Hüsrev" karakterini de Ertuğrul canlandırdı.
1977'de TRT tarafından dizi haline getirilen tiyatro oyunu, Hüsrev karakterinin yaşadığı ruhi çileyi ele alıyor.
Başrolde Engin Altan Düzyatan olacak
Eserdeki "Hüsrev" karakterini sinema filminde ise ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan oynayacak.
Filmin yapımcılığını Filimetre Medya Yapım üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Murat Çeri oturuyor.
Çekimlerine 7 Ekim'de İstanbul'da başlanacak filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Altan Erkekli, Serpil Tamur, Deniz Barut, Hakan Meriçliler, İsmail Hakkı, Murat Serezli, Gülper Özdemir ve Caner Topçu bulunuyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği "Bir Adam Yaratmak" filmi, Türkiye'nin yanı sıra uluslararası alanda da ses getirmeyi hedefliyor.
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