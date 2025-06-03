Dolar
39.15
Euro
44.66
Altın
3,358.79
ETH/USDT
2,606.90
BTC/USDT
105,217.00
BIST 100
9,269.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da “Dünya Gıda Güvenirliği Etkinliği”nde konuşuyor
logo
Kültür

Nazım Hikmet Ran, ölümünün 62. yılında Moskova’daki mezarı başında anıldı

Şair Nazım Hikmet Ran'ın ölümünün 62’nci yılı dolayısıyla Rusya’nın başkenti Moskova’daki mezarı başında anma etkinliği düzenlendi.

Ali Cura  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
Nazım Hikmet Ran, ölümünün 62. yılında Moskova’daki mezarı başında anıldı Fotoğraf: Ali Cura/AA

Moskova

Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği himayesinde, Rus-Türk İş İnsanları Birliği (RTİB) ve Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı işbirliğinde Novodeviçi Mezarlığı’nda tören yapıldı.

Törende, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, RTİB Başkanı Erdem Acay, Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Galip Savaşır, sanatçı Zülfü Livaneli ile Türk ve Rus vatandaşları hazır bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Büyükelçi Bilgiç ve vatandaşlar Nazım Hikmet’in mezarına çelenk ve karanfiller bıraktı.

Anma konuşmalarının yapıldığı etkinlikte Bilgiç, Nazım Hikmet’in arkasında ölümsüz eserler bıraktığını, şairin sesinin Latin Amerika’dan Asya’ya, Avrupa’dan Afrika’ya ulaştığını dile getirdi.

Bilgiç, “Yazılarıyla, şiirleriyle Türkleri Ruslara, Rusları ise Türklere anlatarak dostluk köprüleri kurdu. Nazım’ın kurduğu gönül ve dostluk köprüleri bizleri birbirimize bağlamaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

RTİB Başkanı Acay, Nazım Hikmet’in şiirleriyle ve mücadelesiyle herkesi birleştirdiğini söyleyerek, “Böylesi bir değere, sözleri kıtaları aşan bir şaire sahip olduğumuz için ne kadar gurur duysak azdır.” dedi.

Ali Galip Savaşır da yıl boyunca Nazım Hikmet’in ismini yaşatacak etkinlikler düzenlediklerini belirterek, “Nazım Hikmet’i ve eserlerini yeni nesle tanıtmak, aktarmak için çaba gösteriyoruz.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
Kurban Bayramı'nda sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak
Boğulmalara karşı zamanla yarışan sağlık ekipleri tatbikatlarla zinde kalıyor
Diyanet İşleri Başkanlığından hacılar için "Adım Adım Hac İbadeti" infografiği
Çankırı'da yıldırım isabet eden evde hasar oluştu

Benzer haberler

Nazım Hikmet Ran, ölümünün 62. yılında Moskova’daki mezarı başında anıldı

Nazım Hikmet Ran, ölümünün 62. yılında Moskova’daki mezarı başında anıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet