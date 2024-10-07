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Kültür

Müzisyen Batu Akdeniz, yeni şarkısını İngiliz davulcu Simon Kirke ile kaydetti

Türk rock müziğinin ünlü isimlerinden Heavy Sky grubunun kurucusu Batu Akdeniz, "The Reason" adlı yeni solo çalışmasının kaydını, ünlü İngiliz rock grubu Bad Company'nin davulcusu Simon Kirke ile yaptı.

Ömer Faruk Yıldız  | 07.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
Müzisyen Batu Akdeniz, yeni şarkısını İngiliz davulcu Simon Kirke ile kaydetti

İstanbul

Akdeniz'in YouTube kanalında paylaşılan video klipte yapılan açıklamada, Akdeniz'in, sözü ve müziği kendisine ait 2 İngilizce şarkıyı Kirke ile kaydettiği ve "The Reason"ın bunlardan ilki olduğu belirtildi.

Yeni şarkıların kaydı için New York'ta 3 gün stüdyoya giren Akdeniz ve Kirke'e, gitarist Che Mutko ve ünlü bas gitarist Andy Hess eşlik etti.

Klasik ve modern rock müziğin harmanlandığı "The Reason", hayallerin peşinden gitmeyi ve tüm zorluklarla mücadele etmeyi anlatıyor.

Batu Akdeniz, yeni şarkısını 25 Ekim'e Holly Stone Beyoğlu'nda ilk kez canlı çalacak.

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