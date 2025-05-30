Müzeverse'nin ikinci içeriği "Son Kale - Orta Çağ'ın Keşfi" ziyaretçilerle buluştu
Geleneksel müze kavramını dönüştürmeyi amaçlayan Türkiye'nin ilk sanal gerçeklik (VR) müzesi "Müzeverse"nin ikinci içeriği "Son Kale - Orta Çağ'ın Keşfi"nin dünya prömiyeri UNIQ İstanbul'da gerçekleştirildi.
İstanbul
Sanal içerik prodüksiyon şirketi VR Future ve Fransız sanal gerçeklik şirketi Excurio'nun işbirliğiyle kurulan müze, yeni içeriğinde 14. yüzyılda Fransa'nın Carcassonne şehrinden bir deneyimi sanatseverlerle buluşturuyor.
AA muhabirine açıklamada bulunan VR Future kurucu ortağı Virgile Mangiavillano, Müzeverse'nin açıldığı günden bu yana oluşturduğu kültürel içeriklerin ziyaretçiler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandığını söyledi.
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"Estetik gücü yüksek bir hikaye oluşturduk"
Mangiavillano, Müzeverse'nin "sanal gerçeklik" modeliyle içerikler ürettiğinin altını çizerek, "Şimdiye kadar 30 bin kişiyi burada ağırladık ve hazırladığımız içeriklerin büyük bir merak uyandırdığını gördük. 900 metrekarelik deneyim alanımızda zamanın ötesine bir yolculuk yapmak ve büyük keşiflere kapı açmak mümkün." dedi.
Hazırladıkları ilk içeriğin "Mısır Piramitlerine Yolculuk - Antik Mısır'ın Keşfi" olduğuna işaret eden Mangiavillano, "Serüvenimize piramitlerle, daha evrensel bir içerikli başladık. Bu herkes için çok güzel bir deneyimdi. 'Son Kale - Orta Çağ'ın Keşfi' ise daha kurgusal bir anlama sahip. Yeni deneyim içeriğimizle birlikte, sanal gerçeklik alanındaki en son teknolojik gelişmeleri dikkate alarak, estetik gücü yüksek harika bir hikaye oluşturduk." diye konuştu.
"Amacımız Müzeverse'nin sayısını artırmak"
Virgile Mangiavillano, "Son Kale - Orta Çağ'ın Keşfi"nde, ilk hikayeyle kıyaslandığında bir takım farklılaşmalar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bu yıl ziyaretçilerimizi yepyeni bir deneyim bekliyor. 'Son Kale', geçen seneden farklı olarak sadece bir tur ve gezi anlamına gelmiyor. Artık daha fazla senaryolaştırdığımız ve hikayeleştirdiğimiz bir sanal gerçeklik deneyimi katılımcılarımızı bekliyor. Bu deneyimimizde kahraman bir şövalyemiz var ve misafirlerimiz de ona eşlik ediyor. Burada bizleri önemli görevler bekliyor ve kahramanımızla kaleyi savunmaya çalışıyoruz."
Temel amaçlarından birisinin, Türkiye'nin sahip olduğu kültürel mirası dikkate alarak içerikler ortaya koymak olduğuna dikkati çeken Mangiavillano, "Önce Mısır, ardından Orta Çağ'a bir yolculuk yaptık ama aslında Göbeklitepe, Osmanlı İmparatorluğu dönemi ya da Ayasofya üzerine bir hikaye oluşturmak istiyoruz. Amacımız Müzeverse'nin sayısını artırmak ve Türkiye'nin farklı yerlerinde bu toprakların sahip olduğu kültürel birikimini sanal gerçekliğin imkanlarıyla buluşturup hikayeleştirmek." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.